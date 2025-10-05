Deviza
Beért a Tisza Párt brutális megszorításokat hozó terve: már Karácsony Gergely is népszerűbb Magyar Péternél – saját szavazói fordulnak ellene

A legfrissebb felmérések szerint Magyar Péter pártelnök népszerűsége és elutasítottsága miatt a baloldal esélytelen lehet a 2026-os választáson. A kiszivárgott adótervei és a nyugdíjasokat érintő tervezett intézkedései lehetnek a legfőbb okok Magyar Péter támogatottságának csökkenésére.
VG
2025.10.05, 13:27
Frissítve: 2025.10.05, 13:56

Magyar Péter vált a legnagyobb gátjává a Tisza és az ellenzék növekedésének. Vele a baloldal esélytelen a választáson – írja az Ellenpont.

Hungary's opposition Tisza party starts campaign for 2026 elections adóemelés magyar péter
Magyar Péterrel nem nyerhet a baloldal / Fotó: Marton Monus / REUTERS

A lap a Századvég közvélemény-kutató intézet szeptemberben készített és még nem publikált reprezentatív felmérése szerint Karácsony Gergely népszerűbb Magyar Péternél. A megkérdezettek 45 százaléka vélekedik pozitívan Karácsonyról, míg Magyarról csupán 41 százalék. Ráadásul Magyar Péter elutasítottsága nagyon magas. A megkérdezettek 55 százaléka rossz véleménnyel van a pártelnökről, a főpolgármesternél ez a szám kisebb, 51 százalék.

Mindebből az következik, hogy Karácsony Gergelynek jobbak az esélyei a kormánypártokkal szemben 2026 áprilisában – vonta le a konklúziót a lap. A Tisza-szavazók majdnem felének sem szimpatikus Magyar Péter személye.

Magyar pártjának kiszivárgott adóemelési tervei teljesen összekapcsolódtak a Tisza elnökének nevével.

A magyar társadalom jelentős része továbbra is a megszorításokkal azonosítja a pártelnököt, és az sem szól Magyar mellett, hogy a választók többsége esélytelennek tartja a győzelemre. A Magyar Társadalomkutató felmérése szerint közel kétszer annyian számítanak Orbán Viktor újabb diadalára, mint az övére – hozott véleményére újabb megerősítést Bordács Bálint.

A Tisza párt kiszivárgott adóterveiről a Világgazdaság több alkalommal beszámolt. A dokumentumok szerint Magyar Péterék megemelnék a cégadót a kormányra jutásuk esetén. Az Oeconomus elemzéséből pedig kiderült, hogy a társasági adó drasztikus emelése számos kedvezőtlen hatást gyakorolna a teljes magyar gazdaságra: az elmúlt 15 év alatt nagyjából egymillió munkahely jött létre, amelyek nagy részét külföldi társaságok biztosítják.

Az eddig folyamatosan növekvő külfölditőke-beruházás (FDI) áramlására ugyancsak hatással lenne az adóemelés, valamint a már itt lévő külföldi nagyvállalatok fejlesztései, bővítései is megakadnának. A versenyképesség fenntartásának egyik záloga az alacsony adózási környezet, valamint az ezzel összefüggő tervezhetőség.

A társasági adó emelésével nem csupán a külföldi irányítású Magyarországon működő vállalatok helyzete nehezedne, de a hazai vállalatok, vállalkozások számára is pluszköltségek, emelkedő kiadások merülnének fel.

Egy másik téma, ami miatt Magyar népszerűtlen lehet, hogy hatalomra kerülése esetén a Tisza Párt alkalmazkodhat az uniós migrációs politikához, és határon belül folytathatja le a menedékjogi eljárásokat. Ez gyökeres szakítást jelentene az Orbán-kormány jelenlegi politikájával, amely elutasítja a menekültek beengedését és szétosztását.

Azonban talán a legkardinálisabb változás a nyugdíjasok életét érintheti. A párt eltörölné a 13. havi nyugdíjat és megnyirbálná a rezsicsökkentést. A Tisza Párt korábban több alkalommal is ezen kormányzati intézkedések ellen szólalt fel brüsszeli nyomásra.

Sokkoló videóüzenetet kaptak a magyar gazdák a Tisza párttól: ne is próbáljanak meg versenyezni Ukrajnával

Nem tudják olyan jól csinálni, Ukrajna ezerszer jobban csinálja – állítja Tarr Zoltán, a Tisza párt alelnöke. Új videófelvétel jelent meg az ellenzéki erő által képviselt agrárpolitikáról, ebből kiderült, teljesen átalakítanák a magyar mezőgazdaság rendszerét.

 

