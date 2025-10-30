Késési biztosítás: a vasúttársaságnak nem kellett annyira mélyen a zsebébe nyúlnia, mint várni lehetett – javult a menetrendszerűség

Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook-bejegyzésében az írta: a tíz miniszteri vállalás keretében elindított késési biztosítás nyár eleji bevezetése óta az elmúlt szűk öt hónapban több, mint 760 ezer esetben, mintegy félmilliárd forint értékben fizették vissza a jegyár felét az utasoknak, miután a járatuk (vonatuk vagy buszuk) 20 percnél többet késett.

MÁV: javult a menetrendszerűség, kevesebb késési biztosítás után fizettek / Fotó: Shutterstock

Természetesen egy vasutasnak, volánosnak minden késés sok, de a kép teljességéhez hozzátartozik, hogy ez

az összeg elmarad azoktól a számításoktól, amelyek a 2024-es főszezon késési adataira alapoztak: a kérdéses időszak jegyárbevételének mindössze 1,3 százalékát tette ki.

A késések számát és arányát igyekeznek többféle tudatos beavatkozással csökkentetni: például a gyorsabb utascserét segítő szektorálás bevezetésével, a járműfordulótervek optimalizálásával, a fejpályaudvari tolatások minimalizálásával, illetve legfőképpen a nagy teljesítményű mozdonyok szolgálatba állításával és a lassújelek felszámolásával. Ez utóbbiak kedvező hatása már az idei nyári főszezon javuló késési adataiban is megmutatkozott.

„A késési biztosítás az utas felé bocsánatkérés, nekünk, a MÁV csoportnál dolgozóknak pedig ösztönzés, hogy a különféle késések okát minél pontosabban megértsük, és a rendelkezésünkre álló eszközökkel mindent elkövessünk a visszaszorításukért. Hamarosan beszámolok arról, milyen további intézkedéseket hajtunk végre a pontosság javításáért” – írta Hegyi Zsolt a Facebookon.