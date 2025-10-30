Késési biztosítás: a vasúttársaságnak nem kellett annyira mélyen a zsebébe nyúlnia, mint várni lehetett – javult a menetrendszerűség
Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook-bejegyzésében az írta: a tíz miniszteri vállalás keretében elindított késési biztosítás nyár eleji bevezetése óta az elmúlt szűk öt hónapban több, mint 760 ezer esetben, mintegy félmilliárd forint értékben fizették vissza a jegyár felét az utasoknak, miután a járatuk (vonatuk vagy buszuk) 20 percnél többet késett.
Természetesen egy vasutasnak, volánosnak minden késés sok, de a kép teljességéhez hozzátartozik, hogy ez
az összeg elmarad azoktól a számításoktól, amelyek a 2024-es főszezon késési adataira alapoztak: a kérdéses időszak jegyárbevételének mindössze 1,3 százalékát tette ki.
A késések számát és arányát igyekeznek többféle tudatos beavatkozással csökkentetni: például a gyorsabb utascserét segítő szektorálás bevezetésével, a járműfordulótervek optimalizálásával, a fejpályaudvari tolatások minimalizálásával, illetve legfőképpen a nagy teljesítményű mozdonyok szolgálatba állításával és a lassújelek felszámolásával. Ez utóbbiak kedvező hatása már az idei nyári főszezon javuló késési adataiban is megmutatkozott.
„A késési biztosítás az utas felé bocsánatkérés, nekünk, a MÁV csoportnál dolgozóknak pedig ösztönzés, hogy a különféle késések okát minél pontosabban megértsük, és a rendelkezésünkre álló eszközökkel mindent elkövessünk a visszaszorításukért. Hamarosan beszámolok arról, milyen további intézkedéseket hajtunk végre a pontosság javításáért” – írta Hegyi Zsolt a Facebookon.
Nagy bejelentést tett a MÁV-vezér: végre lecserélik az 50 éves szerelvényeket, ez most már biztos - megvan a pontos dátum, mikor és hol állnak forgalomba
A jelenlegi HÉV-ek közül a közeljövőben egyre többet kell kivonni a forgalomból. „Ezért olyan fontos hír, hogy elindíthattuk 54 db, egyenként 600 utas szállítására képes, modern, alacsony padlós HÉV-szerelvény beszerzését. Az első 18 db új jármű fedezetéül jelentős részben a fel nem függesztett uniós források szolgálnak. Az első 18 jármű legkésőbb 2029. december 31-ig munkába is kell álljon. Ez azt jelenti, hogy 4 éven belül a szentendrei H5 HÉV vonalán végre kézzelfoghatóvá válik az a pálya- és járműflotta-megújítási program, amiért a MÁV csoportnál régóta, sokan és nagyon sokat dolgoztak” – írta Hegyi Zsolt.