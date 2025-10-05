Tilly Norwood kiverte a biztosítékot Hollywoodban – a szakszervezet szerint a kreativitásnak emberközpontúnak kell maradnia

El kell ismerni, Tilly Norwood csinos, vonzó és szexi – akár túlzottan tökéletesnek is mondható. Nem is csoda tehát, hogy a legtöbb színész konkurenciát lát benne. Azt azonban most nem lehet megmondani, hogy hosszabb távon mekkora félnivalója van a sztároknak a Norwood-féléktől: a húszas éveiben járó csillag ugyanis a mesterséges intelligencia szülötte – írja a Reuters.

Tilly Norwood: a mesterséges intelligencia tudja, mitől „döglik a légy”

A Tilly Norwood körüli hollywoodi felhajtás, és a szakszervezet erre adott csípős reakciója tükrözte azt a félelmet, amelyet a kreatív közösség számos tagja érez a mesterséges intelligencia és a show-biznisz találkozásával kapcsolatban.

A hivatalos Tilly Norwood-videóbemutatón a valósághű karakter éppen egy televíziós műsort készített. A holland színész-producer, Eline Van der Velden Norwood bemutatásakor, Zürichben előadásában elmondta, hogy a projekt kezdi felkelteni az emberek érdeklődését.

Hatalmas ellenállás

Ugyan a számítógépes képek már nem újdonságok a filmiparban, de

a SAG-AFTRA, a színészeket tömörítő legnagyobb szakszervezet a stúdiókkal és streamingszolgáltatókkal folytatott tárgyalásain már komoly aggodalmának adott hangot az AI-generált színészek miatt.

Ugyanakkor az tény, hogy egy egész estés emberi alakítást meggyőzően lehessen reprodukálni mesterséges intelligencia segítségével, még mindig távolinak tűnik.

A kreativitás emberközpontú, és annak is kell maradnia

– áll a szakszervezet közleményében. „A szakszervezet ellenzi az emberi előadóművészek szintetikusokkal való helyettesítését.”

Tilly Norwood – az elbűvölő fiatal lány vállig érő barna hajjal, barna szemekkel, brit akcentussal és saját közösségimédia-profillal – felteszi a kérdést, amit Hollywoodban nem akartak hallani:

Lehet, hogy a mesterséges intelligencia generált, de most nagyon is valós érzelmeket érzek. Annyira izgatott vagyok, hogy mi következik?!”

A színészszakszervezet képviselőinek már ettől a kérdéstől is feláll a szőr a hátán. Ugyanakkor nyomatékosítják: „Hogy világos legyen, »Tilly Norwood« nem színész”. Mindössze egy karakter, akit sok profi előadóművész munkájának felhasználásával egy számítógépes program generált.