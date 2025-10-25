Újabb brüsszeli támadásokra készül Orbán Viktor: „Védjük meg, amit közösen elértünk”

Családi adókedvezmény, rezsicsökkentés , migránsmentes Magyarország, egykulcsos jövedelemadó, 13. havi nyugdíj, fix 3 százalékos otthonteremtési hitel, 9 százalékos társasági adó. Orbán Viktor szerint Brüsszelnek egyik se tetszett, de mi mindet megcsináltuk.

Orbán Viktor miniszterelnök: újabb támadások jöhetnek Brüsszelből / Fotó: Kaiser Ákos / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A miniszterelnök szerint a két- és háromgyermekes anyák adómentessége is Brüsszel fókuszába kerül minden bizonnyal a közeljövőben.

Jövőre nem babra megy a játék. Védjük meg, amit közösen elértünk!

– írja a kormányfő közösségi oldalán.

Ukrajnának is tett ajánlatot Orbán Viktor

A budapesti békecsúcs napirenden van. Orbán Viktor közölte, hogy az amerikaiak és az oroszok tárgyalnak, és bármikor megegyezhetnek.

Magyarországnak van világháborús tapasztalata, ezért nem akar háborúba menni, és nem is fog – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben, az egynapos uniós csúcstalálkozót követően, péntek hajnalban.

Azt javasoljuk az ukránoknak, hogy inkább egy béketárgyalással próbálkozzunk, mi abban tudunk segíteni.

Embert nem küldünk, fegyvert nem küldünk, pénzt nem adunk, de szívesen segítünk egy béketárgyalás nyélbe ütésével

– fogalmazott a kormányfő.

Ha az unió nem akar kiszorulni az Európáról szóló döntésekből, akkor ott kell lennie a tárgyalásoknál, és nem úgy, hogy bekéredzkedik mások tárgyalására, hanem saját jogon kell tárgyalást, diplomáciai akciókat indítania – tette hozzá Orbán Viktor.

Az amerikaiak és az oroszok tárgyalnak, és bármikor megegyezhetnek. Mivel megegyezés esetén nagyon gyorsan tető alá lehet hozni egy béketanácskozást, Magyarország várakozó állapotban van – mondta.

Közölte: Európának nem az orosz–amerikai tárgyalásokra kellene készen állnia, hanem tárgyalásokat kellene kezdeményeznie az oroszokkal. „Pont azt kellene csinálnunk tükörszerűen, mint amit az amerikaiak elnöke csinál” – tette hozzá.