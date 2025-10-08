Navracsics Tibort teszik felelőssé a Balaton alacsony vízszintje miatt – a miniszter szerint ő nem esőisten

„A Balaton átlagos vízállása jelenleg 66 centiméter. Ennek a ténynek szerintem semmi köze a napi politikához” – írta Navracsics Tibor a Facebookon.

Navracsics Tibor: „De hát én nem vagyok esőisten” / Fotó: Navracsics Tibor / Facebook

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerint ezt bizonyítja, hogy 2003-ban, amikor 27 centiméter volt a vízszint, tehát jóval kevesebb, mint most, a baloldali kormány környezetvédelmi minisztere mondta azt, hogy „a Balaton vízpótlására nincs szükség, a tó biológiai állapota nagyon jó”.

„Sajnálom, hogy a DK véleménye ebben is megváltozott” – tette hozzá Navracsics.

A miniszter a videóban emlékeztetett, nemrég döntött arról a kormány, hogy másfél milliárd forintért az üledéket eltávolítják a Balatonból, és a jövőben ezt a munkát rendszeresen elvégzik. Hozzátette, hogy ez a vízminőségét is javítja.

Bakk István ennek ellenére azért tesz felelőssé, mert alacsony a Balaton vízszintje. De hát én nem vagyok esőisten

– fogalmazott.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság által közzétett adatok szerint az elmúlt két hét leforgása alatt 5 centiméterrel csökkent a Balaton vízszintje. A sajtó beszámolt arról, hogy van, ahol már sétálni lehet a Balaton medrében.

Az energiaügyi minisztérium hétfőn igyekezett tisztázni a helyzetet. Hozzátette, „pánikra nincsen ok”, a Balaton egy sekély tó, amelynek vízszintje alapvetően a vízgyűjtő területére hulló csapadéktól függ. A minisztérium közölte, hogy folyamatosan figyelik és vizsgálják a Balaton vízszintjét és állapotát.