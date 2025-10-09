Rendkívül: újabb magyar Nobel-díj, most jelentették be – Krasznahorkai Lászlót választotta a svéd akadémia 2025-be

Történelmi pillanat a magyar irodalom számára: a Svéd Akadémia 2025-ben Krasznahorkai Lászlónak ítélte oda az irodalmi Nobel-díjat, amelyet csütörtökön jelentettek be Stockholmban. Az indoklás szerint az írót „meggyőző és látomásos életművéért, a modern emberi lét széthullását elemző epikus prózájáért” ismerték el.

Újabb magyar Nobel-díj, most jelentették be – Krasznahorkai Lászlót választotta a svéd akadémia 2025-be / Fotó: Marjai János / MTI

Egy világirodalmi rangú életmű

Krasznahorkai László 1954. január 5-én született Gyulán, és az 1980-as évektől kezdve vált a magyar és nemzetközi irodalom meghatározó alakjává. Első regénye, a Sátántangó (1985) már megjelenésekor kultikus státuszt vívott ki, köszönhetően sűrű, apokaliptikus világának és hosszan hömpölygő mondatai sodrásának.

A műből Béla Tarr készített világhírű, több mint hétórás filmadaptációt, amely a kortárs filmművészet egyik mérföldköve lett.

Másik meghatározó műve, Az ellenállás melankóliája (1989), szintén Tarr rendezésében került filmvászonra (Werckmeister harmóniák, 2000). Krasznahorkai prózája sajátos nyelvi univerzumot teremtett: filozofikus, gyakran apokaliptikus hangvételű, a világ káoszát és az emberi tehetetlenséget boncoló irodalom. Későbbi kötetei, mint

a Háború és háború (1999),

a Seiobo járt odalent (2008),

vagy a Báró Wenckheim hazatér (2016),

tovább erősítették helyét a világirodalomban. A szerzőt a nemzetközi kritika „a modern próza Kafka és Beckett utáni legnagyobb újítójaként” emlegeti.

Nem először emlegették esélyesként Krasznahorkai Lászlót

Bár a Nobel-jelölések hivatalosan 50 évig titkosak, Krasznahorkai neve évek óta rendszeresen felmerült a lehetséges díjazottak között. A brit és német irodalmi sajtó többször is a legesélyesebbek közé sorolta. A fogadóirodák listáin szintén stabilan az élmezőnyben szerepelt olyan írók mellett, mint Haruki Murakami vagy Margaret Atwood.

Nemzetközi hírnevét tovább erősítette, amikor 2015-ben elnyerte a Man Booker International Prize-t,

melyet az egész életművéért kapott. A zsűri akkor így méltatta: „Krasznahorkai a modern világ legkomplexebb szerzői közé tartozik, aki képes egyetlen mondattal univerzumokat teremteni”. A díj után művei sorra jelentek meg világszerte, többek között az Egyesült Államokban, Németországban, Franciaországban és Japánban is. Krasznahorkai László a harmadik magyar író, aki irodalmi Nobel-díjat kapott. Előtte Kertész Imre (2002) és Márai Sándor posztumusz elismertsége révén váltak világszerte ismertté.