Egy lépéssel közelebb kerültünk az orosz-ukrán békéhez Matúš Šutaj Eštok szlovák belügyminiszter szerint. A politikus csütörtöki estei facebookos posztjában üdvözölte, hogy a két országvezető Budapesten találkozhat egymással, amihez gratulált Magyarország diplomáciájának és Orbán Viktor miniszterelnöknek.

Robert Fico minisztere szerint a budapesti békecsúcs világos üzenet az EU-ban mindazoknak, akik Orbánon élősködtek / Fotó: Anadolu via AFP

"Minden lépés, amely közelebb hozhatja az ukrajnai háború végét, jó hír az egész világnak. Ha az amerikai és az orosz elnök budapesti találkozója valódi béketárgyalások kezdetét jelenti, azt üdvözölnünk kell. Mert a célunk a béke."

Egyúttal gratulálni szeretnék Magyarországnak ehhez a nagy diplomáciai sikerhez. Ez egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a pragmatikus és békepárti politika – amely a saját állampolgárok érdekeit tartja szem előtt, és a konfliktusok eszkalációja helyett a párbeszédet részesíti előnyben – a mai világban a legjobb út.

"Mindig támogatni fogom azokat a megoldásokat, amelyek emberéleteket menthetnek és stabilitást hozhatnak a régiónkba."

Tomáš Taraba szlovák miniszterelnök-helyettes és környezetvédelmi miniszter is megszólalt a témában a Facebookon csütörtök este. Ő szintúgy elismerte a magyar külpolitika erőfeszítéseit.

Az a bejelentés, hogy Putyin és Trump Budapesten találkoznak az ukrajnai háború lezárásáról tárgyalni, a magyar külpolitika nagy sikere, és egyértelmű üzenet mindazoknak az EU-ban, akik éveken át Orbánon élősködtek.

Donald Trump amerikai elnök először csütörtökön beszélt arról, hogy Budapesten találkozhat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel azért, hogy előmozdítsa az ukrajnai háború lezárását célzó diplomáciai folyamatot. Pár órával később azt is elárulta, hogy a csúcstalálkozó mikor jöhet létre. Az amerikai elnök úgy látja, hogy a tervezett budapesti találkozó akár két héten belül is létrejöhet. A házigazdája Orbán Viktor miniszterelnök lenne.

Megerősítette, hogy Marco Rubio külügyminiszter és elnöki nemzetbiztonsági tanácsadó a jövő héten előkészítő tárgyalást folytat orosz partnerekkel, de ennek helyszínét egyelőre nem döntötték el. Hozzátette, hogy az ukrajnai háború lezárását célzó folyamatban aktívan részt vesz J.D. Vance alelnök és Steve Witkoff elnöki különleges megbízott.