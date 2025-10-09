Bejelentés: itt fog beszédet tartani október 23-án Orbán Viktor

Október 23-án, az idei állami ünnepség a Kossuth téren lesz – jelentette be a csütörtöki kormányzati sajtótájékoztatón, közismertebb nevén kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Kérdésre válaszolva elárulta Orbán Viktor aznapi programját is.
A tárcavezető elmondta, hogy a miniszterelnöknek a nemzeti ünnepen csak egy hivatalos programja lesz, az állami ünnepségen vesz részt, és beszédet is tart majd a Kossuth téren.
Október 23-rá a tervek szerint Békemenet is szerveződik, és Európai Uniós csúcstalálkozót is tartanak. A mostani bejelentés alapján ezeken nem lesz ott a kormányfő. A miniszterelnök tavaly is beszédet tartott az október 23-i állami ünnepségen.
Gulyás Gergely hozzátette, hogy a Békement résztvevőit is szeretettel várják a Kossuth téren tartandó állami ünnepségre.
A fizetéseket fő szabály szerint a piac határozza meg, a bonyolult eset, hogy mennyi lesz a minimálbér Magyarországon – mondta egy hétfői interjúban Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő hosszan beszélt az idei minimálbér-emelés dilemmáiról, amelyről jelenleg folynak az egyeztetések. Mint elmondta, a minimálbér ugyan egy piaci bér, ám a kormány be tud avatkozni. Ám ahhoz, hogy ezt meg tudják határozni, a három oldalnak, a kormánynak, a munkaadóknak és a szakszervezeteknek is meg kell tudniuk állapodni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.