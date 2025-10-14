Orbán Viktor olyat posztolt a béketárgyalások után, amit kevesen vártak – megnevezte Európa gyenge pontját, óriási sértettségről beszél a miniszterelnök

Donald Trump sikere azt üzeni: egy béketárgyalás nem sprint, hanem maraton. A béketárgyalásokon a kudarc nem a levonulásra, hanem a folytatásra ad okot – jelentette ki Orbán Viktor magyar miniszterelnök a közösségi médiában a közel-keleti békecsúcs kapcsán.
A kormányfő szerint ez a kitartás és állhatatosság hiányzik az európaiakból. „Ha valami nem úgy megy, ahogy ők gondolják, megsértődnek és levonulnak. Így nem lehet. Úgy lehet, ahogy Trump elnök csinálja” – írta a politikus. Hozzátette: újra és újra neki kell veselkedni, mert előbb-utóbb bejön.
Mint ismert, Egyiptomban, Sarm es-Sejkben tartott közel-keleti békecsúcson több mint 20 ország vezetői vettek részt. A csúcstalálkozót Donald Trump amerikai elnök és Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök szervezte, célja a gázai háború lezárása és a régió stabilizálása volt. Az amerikai elnök a csúcson hangsúlyozta, hogy a meghívott vezetők azok, akik sokat tettek a béke előmozdításáért.
Az Európai Unióból Magyarország mellett csak Franciaország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, Németország és Ciprus képviseltette magát. Trump ezzel is jelezte a magyar kormány kiemelt szerepét a nemzetközi diplomáciában és a közel-keleti békefolyamatban. Sőt, az amerikai elnök a rendezvényen tartott beszédében külön is kiemelte Orbán Viktort, akit nagyszerű embernek és vezetőnek nevezett.
Trump arról is beszélt, hogy Ukrajnában szintén szeretné elhozná a békét: eleinte úgy gondolta, hogy ez egyszerűbb lesz, de végül Izraelben járt sikerrel. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem adta fel az orosz-ukrán háború lezárását célzó terveit sem.
Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő szintén jelen volt a tanácskozáson, amelynek során aláírták a gázai háborút lezáró béketervet, és ennek keretében elengedték több fogvatartottat, valamint előkészítették a Gáza újjáépítését.
A gázai tűzszüneti megállapodást Donald Trump amerikai elnök, Recep Tayyip Erdogan török államfő, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök és Tamím bin Hamad Ál Száni katari emír írtk alá. A négy aláíró állam – az Egyesült Államok, Egyiptom, Katar és Törökország – garanciavállaló országként vállalta, hogy ügyel a gázai tűzszüneti megállapodás betartására.
Az amerikai elnök szeptember végén ismertette a most aláírt megállapodás alapjául szolgáló béketervét, amely szerint lezárult a gázai háború lezárását célzó folyamat első szakasza: tegnap a Hamász elengedte az utolsó túszokat, valamint Izrael részéről 2000 palesztin foglyot adtak át, miközben az izraeli hadsereg visszavonult egy meghatározott vonal mögé a Gázai övezeten belül.
Trump szerint a dokumentum, amelynek pontos tartalmát nem tették közzé, meghatározza azokat a szabályokat és rendelkezéseket, amelyek a két évvel ezelőtt kezdődött háború befejezéséhez vezető lépésekhez szükségesek Izrael és a Hamász palesztin iszlamista szervezet között a Gázai övezetben.
Az Egyesült Államok több mint 30 milliárd dollárt költött a gázai háborúra és a kapcsolódó közel-keleti konfliktusokra
A 2023. október 7. óta eltelt két évben az Egyesült Államok jelentős költségeket könyvelhetett el számos katonai akció során, amelyek az amerikai, izraeli és szövetséges érdekeket támogatták a tágabb Közel-Keleten, de több milliárd dollárt fordított katonai segélyre is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.