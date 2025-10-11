Deviza
EUR/HUF392.93 +0.04% USD/HUF338.07 0% GBP/HUF451.47 +0.05% CHF/HUF422.83 0% PLN/HUF92.26 +0.14% RON/HUF77.11 +0.03% CZK/HUF16.16 +0.03% EUR/HUF392.93 +0.04% USD/HUF338.07 0% GBP/HUF451.47 +0.05% CHF/HUF422.83 0% PLN/HUF92.26 +0.14% RON/HUF77.11 +0.03% CZK/HUF16.16 +0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
háború
Orbán Viktor
aláírásgyűjtés
Brüsszel

Orbán Viktor bejelentette – meglepő kérdésben indít aláírásgyűjtést a kormány

A magyar kormányfő szerint forró ősz elé nézünk. Orbán Viktor háborúellenes aláírásgyűjtést kezdeményez.
VG/MTI
2025.10.11, 09:06
Frissítve: 2025.10.11, 09:40

A mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen - írta Orbán Viktor miniszterelnök szombat reggeli Facebook bejegyzésében.

Orbán Viktor
Orbán Viktor aláírásgyűjtést indít / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Forró ősz elé nézünk. Európa egyre gyorsabban sodródik a háború felé

 - fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor felidézte: pár hete Koppenhágában bemutatták "Brüsszel háborús tervét": Európa fizet, az ukránok harcolnak, Oroszország pedig majd kimerül. Hogy ez mennyibe kerül és meddig tart majd, azt nem tudtuk meg. Stratégia helyett csak vágyálmokra futotta a brüsszelieknek - jegyezte meg.

"Dániában világossá tettem: mi ebből nem kérünk. Azóta hadjáratot indítottak Magyarország ellen. A fegyvertár széles. Kémvádak, álhír-botrányok és jogi ügyeskedés. Megindultak ellenünk Brüsszelben és megindították a hazai helytartóikat is" - írta Orbán Viktor.

"Ezt nem nézhetjük tétlenül! Újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból. Ezért a mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen. Ott leszünk minden városban és minden faluban, mert most minden békeszerető magyar emberre szükségünk van!" - zárta bejegyzését a miniszterelnök.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu