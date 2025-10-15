Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: csúcstalálkozó lesz Donald Trumppal, megvan az időpontja – Amerika megteheti a legnagyobb engedményt Magyarországnak

„Találkozó lesz. Nem is annyira sokára”– jelentette ki Orbán Viktor a Mandinernek adott interjújában azzal kapcsolatban, hogy lesz-e újabb találkozója Donald Trump amerikai elnökkel.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Korábban több tucat világvezető gyűlt össze az egyiptomi Sarm es-Sejkben, hogy lezárják a gázai háborút. A békecsúcson, amelyet Donald Trump és Abdel-Fattáh esz-Szíszi közösen szervezett, a Hamász által fogva tartott utolsó izraeli túszok szabadon bocsátását is ünnepelték. A résztvevők között ott volt a magyar miniszterelnök is. Közép-Európából egyedül Orbán Viktort hívták, ráadásul Trump a támogatásáról biztosította a következő választásokon.

Orbán Viktor most arról beszélt, hogy megvan már az időpont, és a téma is, amiről közösen fognak majd tárgyalni. Hozzátette, hogy a találkozó részleteinek a 80 százalékáról már megegyeztek, ha az amerikaiakkal meg tudnak majd egyezni a maradék 80 százalékról is, akkor jelentik be a nyilvánosság előtt a találkozó időpontját.

Újságírói kérdésre azt mondta, hogy az a bizonyos 80 százalék alapvetően gazdasági kérdésekről szól. Orbán Viktor elmondta, hogy a kettős adóztatás kérdése az egyik legfontosabb, hozzátette, hogy „most Amerika hazamegy, hazaviszi a forrásait”.

Egy ilyen megállapodás megkötése – amit mi kérünk egyébként, és ami mellé rengeteg érvet sorakoztunk fel – az ma ellentétes azzal a vám és kereskedelmi politikával, amit az amerikaiak folytatnak. Tehát nincs könnyű dolgom

– fogalmazott.

Hozzátette, hogy sikerült rendezni a vízum kérdést az Egyesült Álmokkal, a politikai kapcsolatokat helyrehozták,

nyolc nagy amerikai beruházás jött Magyarországra, és további 3-4 újabb beruházás érkezik még az idén.

