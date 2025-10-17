Orbán Viktor nagy bejelentést tett: Trump után Putyinnal is tárgyal

„Budapesti Békecsúcs. Tegnap Trump elnökkel egyeztettem telefonon, ma Putyin elnök következik. Az előkészületeket megkezdtük.

Magyarország készen áll!” – írta péntek reggeli Facebook-posztjában Orbán Viktor.

Orbán Viktor pénteken Vlagyimir Putyinnal egyeztet telefonon / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Mint ismert, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump csütörtökön jelentette be, hogy Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel annak érdekében, hogy előmozdítsa az orosz-ukrán háború lezárását célzó diplomáciai folyamatot. Pár órával később azt is elárulta, hogy a csúcstalálkozó mikor jöhet létre. Az amerikai elnök úgy látja, hogy a tervezett budapesti találkozóra akár már két héten belül is sor kerülhet.

Orbán Viktor vállalja a házigazda szerepét

Az amerikaiak szerint magyar részről Orbán Viktor is megerősítette, hogy Magyarország kész platformként szolgálni a tárgyalásokhoz. Budapest földrajzi elhelyezkedése és politikai szimbolikája miatt különösen alkalmas a két nagyhatalom közötti diplomáciai megbeszélésekhez, így a találkozó hazánk nemzetközi súlyát is erősítheti.

A pontos időpontot egyelőre nem közölték, azonban a Kreml szerint a szervezés haladéktalanul megkezdődött – jelezve, hogy mindkét fél komolyan veszi az eseményt, amely a nemzetközi diplomácia újabb mérföldköve lehet.

Megkezdődtek a csúcstalálkozó előkészületei

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter péntek reggeli Facebook-bejegyzésében kiemelte, hogy a szomszédunkban zajló háborúnak sincsen megoldása a csatatéren, a békét csak tárgyalásokkal lehet elérni. Ezért jó hír, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin folyamatosan kapcsolatban állnak egymással, és még jobb hír, hogy hamarosan újra személyesen találkoznak majd.

„Tegnap késő este mind Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettessel, mind Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel beszéltem telefonon, és megkezdtük a csúcstalálkozó előkészületeit” – írta posztjában a tárcavezető.