Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes társaságában látogatást tesz a Vatikánvárosi Államban és Rómában, az Olasz Köztársaságban – közölte a miniszterelnöki kommunikációs főosztály.

Hivatalos: Orbán Viktor és Semjén Zsolt is tárgyal a pápával / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Kaiser Ákos

A látogatás során a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadja XIV. Leó pápa, majd Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyal.

A kormányfő Rómában munkamegbeszélést folytat Giorgia Melonival, az Olasz Köztársaság miniszterelnökével, valamint találkozik Fra’ John Timothy Dunlappal, a Szuverén Máltai Lovagrend nagymesterével.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy

XIV. Leó megválasztása óta a magyar miniszterelnök most először találkozik a katolikus egyház új fejével, akivel várhatóan, hasonlóan a korábbi audienciákhoz, az ukrajnai háborúról, a békefolyamatról és a keresztény értékekről tárgyalnak majd

XIV. Leó idén május 8. óta vezeti a katolikus egyházat, ami azt jelenti, hogy beiktatása óta még fél év sem telt el, amikor fogadja Orbán Viktort. Elődje, Ferenc pápa az elmúlt években kétszer is járt Magyarországon, előbb az Eukarisztikus Kongresszuson 2021-ben, majd 2023-ban is. A magyar miniszterelnök a Vatikánban is többször találkozott Ferenc pápával.

Az új pápa megválasztásakor Orbán Viktor úgy nyilatkozott, hogy két okból is követni szokta a vatikáni folyamatokat: egyfelől a Vatikán része a nemzetközi diplomáciai életnek. Másfelől hívő emberként is figyeli, mert lelki vezetésre szükség van. A miniszterelnök XIV. Leó pápa megválasztásáról elmondta, hogy

vélhetően Ferenc pápa munkáját folytatja, így nagy változásokra nem számít.

Magyarország szempontjából azt nevezte fontosnak, hogy legyen lelki vezetőnk, és a katolikusok biztos így tekintenek a szentatyára, de a reformátusok szempontjából sem mindegy, hogy mit mond a pápa.