Orbán Viktor elárulta, miért találkozik ma XIV. Leo pápával és Melonival: Magyarország háborúellenes koalíciót szervez

„A világ lassan hozzászokik a háborúkhoz. Az elmúlt két évtizedben egyre-másra ütik fel a fejüket a katonai konfliktusok szerte a világban, a Kaukázustól a Közel-Keleten át egészen a szomszédunkban három éve pusztító orosz-ukrán háborúig. Ömlenek ránk a pusztításról és háborús halottakról szóló hírek és képek. Először megrendülünk, aztán csak szomorkodunk, végül lassan megszokjuk” – írta hétfő reggeli Facebook-posztjában Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor először találkozik XIV. Leó pápával / Fotó: Fischer Zoltán

A kormányfő szerint ahogy a világ hozzászokik a háborúkhoz, úgy válnak azok egyre veszélyesebbé. Szerinte azok olyanok, mint a bozóttűz egy perzselő nyári napon: ha nem teszünk ellene, előbb-utóbb a mi hazánkat, a mi otthonainkat, a mi gyermekeink jövőjét is elérik a lángok.

„Ha meg akarjuk őrizni Magyarország békéjét, nem lehet együtt úszni a brüsszeli fősodorral. Mi ki akarunk maradni a világban terjedő háborús lázból, ezért az orosz-ukrán háború kitörése óta háborúellenes koalíciót szervezünk. Magyarország erőfeszítéseiről ma beszámolok a Szentatyának, majd Olaszország miniszterelnökének” – zárta bejegyzését Orbán Viktor.

Hivatalos: Orbán Viktor és Semjén Zsolt is tárgyal a pápával

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes társaságában látogatást tesz a Vatikánvárosi Államban és Rómában, az Olasz Köztársaságban – jelentette be vasárnap a miniszterelnöki kommunikációs főosztály.

A látogatás során a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadja XIV. Leó pápa, majd Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyal.

A kormányfő Rómában munkamegbeszélést folytat Giorgia Melonival, az Olasz Köztársaság miniszterelnökével, valamint találkozik Fra’ John Timothy Dunlappal, a Szuverén Máltai Lovagrend nagymesterével.

XIV. Leó megválasztása óta a magyar miniszterelnök most először találkozik a katolikus egyház új fejével, akivel várhatóan, hasonlóan a korábbi audienciákhoz, az orosz-ukrán háborúról, a békefolyamatról és a keresztény értékekről tárgyalnak majd.

Ez várható Orbán és Meloni találkozójától

Orbán Viktor a vatikáni látogatás után délután Giorgia Meloni olasz kormányfővel is találkozik. A kétoldalú tárgyaláson nagy valószínűséggel szó esik majd Ukrajna helyzetéről és a békekötések segítéséről, valamint az orosz olajra kivetett szankciókról – írta a Magyar Nemzet . Hasonlót feltéleznek az olasz lapok is: az Il Sole 24 Ore olasz lap alapján szerint Meloni egyfajta összekötő szerepet tölt be Orbán Viktor és az Európai Unió között.