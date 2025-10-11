Orbán Viktor: a feladat most az, hogy nekünk sikerüljön, ami Horthynak és Tiszának nem

Világosan meg kell mondani: se katonát, se pénzt, se fegyvert nem adunk az ukrajnai háborúba, ez nem Magyarország érdeke, nem Magyarország háborúja, Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból - mondta Orbán Viktor miniszterelnök Pesterzsébeten, a Tátra téri piacon szombaton.

Orbán Viktor kimaradna az orosz-ukrán háborúból / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A miniszterelnök aláírta a Fidesz által "Brüsszel háborús tervei" ellen szombaton indított aláírásgyűjtő ívet. Kijelentette: azért indították az aláírásgyűjtést, mert van egy közvetlen veszély, amellyel szemben "Magyarországnak egységet és erőt kell mutatnia".

Háború nélkül egyből megugrana a magyar gazdaság

Mint mondta, Európa elkészítette a saját háborús tervét, amelynek a lényege, hogy "háborúba megyünk az oroszok ellen, az ukránoknak odaadjuk az összes szükséges eszközt és pénzt és a frontvonalon győzni fogunk", az európai gazdaságot pedig alárendelik ennek a tervnek.

Ez veszély, mert a háború most is rosszat tesz a magyar gazdaságnak, blokkolja a gazdaság növekedését egész Európában és Magyarországon is - emelte ki a miniszterelnök. Hozzátette:

ha nem lenne a háború, a gazdasági növekedés két-háromszorosára ugrana néhány hónapon belül.

Magyarország azért küzd, hogy kimaradjon ebből az elhibázott gazdaságpolitikából - emelte ki, hozzátéve, az Európai Unió azonban át akarja állítani az európai gazdaságot egy hadigazdaságba, de "ebből nekünk ki kell maradnunk".

Magyarország mindig is ki akart maradni a háborúkból

A kormányfő emlékeztetett arra, hogy Magyarország mindig ki akart maradni a háborúból. Tisza István és Horthy Miklós sem akart beleegyezni, "de a végén belenyomtak bennünket a háborúba" és "most az a feladat, hogy nekünk sikerüljön az, ami nekik nem sikerült".

Ha a magyarok összeállnak és megsegítenek engem ebben a küzdelemben és egyértelműen kimondjuk, hogy nem küldünk katonákat, nem adunk pénzt és nem járulunk hozzá az európai gazdaság hadigazdaságából való átalakításához, akkor ki tudunk maradni

- hangsúlyozta, hozzátéve, ez az aláírásgyűjtés értelme.

A pesterzsébeti piacon "Mondjunk nemet a háborús tervekre" feliratú pultoknál gyűjtötték az aláírásokat az aktivisták. A rendezvényen megjelent Szabados Ákos, a XX. kerület és Bese Ferenc, a XXIII. kerület független polgármestere, a miniszterelnök Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel érkezett a rendezvényre, ahol több mint százan várták. A miniszterelnök a rendezvényen szelfizett a választópolgárokkal és hosszan beszélgetett velük.