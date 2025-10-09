Magyar, szlovák és lengyel katonák egy elfoglalt repülőtér ellen hajtottak végre akciót, amikor hirtelen feltűnt Orbán Viktor – fotók

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Mezőkövesdi Klementina – volt katonai – Repülőtéren részt vett az Adaptive Hussars 25 hadgyakorlat egyik mozzanatán – közölte a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Orbán Viktor hadgyakorlaton vett részt / Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály, Kaiser Ákos

A Magyar Honvédség Különleges Műveleti Parancsnokság szervezésében magyar, bolgár, szlovák, lengyel és szlovén fegyveres erők egy elfoglalt repülőtér elleni katonai műveletet mutattak be. A szeptember 1-jén megkezdődött Adaptive Hussars 2025 nagyszabású országvédelmi gyakorlat, amely a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete.

A nemzeti és szövetségi szinten is megmérettetést jelentő gyakorlat október közepéig tart. A másfél hónap alatt a NATO védelmi keretein nyugvó gyakorlaton kitalált eseményeken alapuló helyzetekre reagálva olyan mechanizmusokat aktiválnak, amelyek a katonai feladatok összkormányzati előkészítését és támogatását célozzák meg.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály, Kaiser Ákos

A fiktív forgatókönyv alapján tervezett katonai manőverekben és mozgásokban a Magyar Honvédség egésze, továbbá a Magyarországon települt NATO vezetési elemek és alakulatok is részt vesznek. Összhaderőnemi gyakorlatról van szó, a Magyar Honvédség összes alakulata, fegyverneme részt vesz benne, körülbelül 22 ezer hivatásos, szerződéses és tartalékos katona hat héten keresztül, az ország több területén gyakorlatozik.

Emellett az Adaptive Hussars 2025 összkormányzati gyakorlat, részt vesz benne a hadsereg mellett az adminisztráció és a közigazgatás is, hiszen egy fegyveres támadás esetén a közigazgatásnak is döntéseket kell hoznia.

A központi gyakorlatok körzetébe és helyőrségi gyakorlóterekre való csapatmozgások és eszközátcsoportosítások miatt fokozott közúti, vasúti, illetve légijármű forgalomra, valamint intenzív hanghatásra kell számítania a lakosságnak. Ezekről minden esetben előzetesen tájékoztatják az állampolgárokat.