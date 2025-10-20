Budapesti békecsúcs: megkérdezték Orbán Viktortól, beviszi-e Trump és Putyin elé Kárpátalja autonómiáját? – azonnal megérkezett a miniszterelnök válasza
A Mi Hazánk elnöke, Toroczkai László az Országgyűlés hétfői ülésén „történelmi jelentőségűnek” nevezte a Budapestre tervezett orosz-amerikai csúcstalálkozót, és azt kérdezte a miniszterelnöktől, felveti-e ezen Kárpátalja ügyét. Orbán Viktor pedig azonnal választ is adott erre, valamint a budapesti békecsúcs előkészületeiről is elárult részleteket.
Toroczkai szerint a trianoni „igazságtalan és gyalázatos békediktátum” óta nem sok alkalom kínálkozott arra, hogy Magyarország ismét stratégiai helyzetbe kerüljön a nemzetközi diplomáciában. Mint mondta, ez „remek alkalom lenne, hogy a nagyvilág valamit jóvátegyen ebből a rettenetes igazságtalanságból”. A politikus emlékeztetett az 1991-es ukrajnai népszavazásra, amely nemcsak az ország függetlenségéről, hanem Kárpátalja önrendelkezéséről is szólt – és amelyet a régióban élők akkor nagy arányban támogattak.
Orbán Viktor válaszában kijelentette:
egyelőre a csúcstalálkozó előkészítése zajlik, és a nemzetközi diplomáciában ma csak az a találkozó biztos, ami már megtörtént.
Ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a csúcstalálkozó valóban létrejön Budapesten.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az autonómia kérdése a magyar alkotmányban államcélként szerepel, és a kormánynak minden helyzetben képviselnie kell a határon túli magyar közösségek jogait.
„Ezért mindig, mindenhol, ahol erre megfelelő alkalom kínálkozik, képviselem ezt az ügyet” – fogalmazott Orbán.
Orbán Viktor: folyamatosan küzdünk Kárpátaljáért
Toroczkai kritikájára, miszerint nem látja a kormány aktív fellépését az autonómia ügyében, A miniszterelnök Szijjártó Péter külügyminiszter nyilatkozatait ajánlotta figyelmébe. Szerinte „széles irodalma” van annak a küzdelemnek, amelyet a kormány a kárpátaljai magyar közösség jogaiért folytat.
A kormányfő hozzátette: a háború nemcsak politikai, hanem gazdasági szinten is blokkolja Magyarország mozgásterét. „Ezért a magyar családoknak nem diplomáciai eseményként, hanem úgy érdemes tekinteni erre a találkozóra, mint a magyar gazdaságot és a mindennapi életkörülményeket befolyásoló eseményre” – mondta.
Orbán végül megerősítette: alkotmányos kötelessége a mindenkori magyar kormánynak, hogy minden adódó alkalommal képviselje az autonómia ügyét, és ennek megfelelően fog eljárni a jövőben is.
