Orbán Viktor alig hisz a szemének, mi folyik Lengyelországban: "Micsoda állapotok és Brüsszel hallgat!"

Igazságot Lengyelországnak! A lengyel jobboldal óriási győzelmet aratott az elnökválasztáson, a Brüsszel-barát lengyel kormány azóta politikai hajtóvadászatot indított ellenük – írta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán, miután találkozott Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszterrel Budapesten.

Orbán Viktor igazságot követel Lengyelországnak / Fotó: Fischer Zoltán

Orbán Viktor közölte, hogy

a volt minisztert a lengyel kormány le akarja tartóztatni.

"És mindez Európa szívében. Közben Brüsszel hallgat. Micsoda állapotok!" – fogalmazott a kormányfő.

A bejegyzéshez csatolt fényképre azt írta: magyar-lengyel két jó barát.

Nem ez az első alkalom, amikor a miniszterelnök kirohant a lengyel kormány ellen. "A háborús pszichózis foglyul ejtette a lengyel kormány elméjét" – írta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Facebookon, a politikai igazgatója, Orbán Balázs bejegyzéséhez. A kormányfő szerint sutba akarják dobni az ezeréves magyar–lengyel barátságot.

Azt támogatják, hogy egy szabotázsakció keretében robbantsák fel a Barátság vezetéket, ahogy az az Északi Áramlattal történt – tette hozzá. Ez súlyos károkat okozna a magyar családok pénztárcájának – hangsúlyozta Orbán Viktor, „kész elmebajnak” nevezve a helyzetet. "Mi kitartunk a népeink barátsága mellett. Isten óvja Lengyelországot!"

Orbán Balázs a Facebook-oldalán felháborítónak nevezte, hogy a lengyel külügyminiszter abban reménykedik, az ukránok fel tudják robbantani a Magyarország energiaellátását biztosító Barátság kőolajvezetéket. Mindezt a háborús pszichózis legsötétebb mélységének nevezte.