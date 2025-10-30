Deviza
EUR/HUF388.5 -0.08% USD/HUF335.8 +0.24% GBP/HUF441.7 -0.09% CHF/HUF418.59 -0.04% PLN/HUF91.5 -0.16% RON/HUF76.39 -0.08% CZK/HUF15.96 +0.05% EUR/HUF388.5 -0.08% USD/HUF335.8 +0.24% GBP/HUF441.7 -0.09% CHF/HUF418.59 -0.04% PLN/HUF91.5 -0.16% RON/HUF76.39 -0.08% CZK/HUF15.96 +0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,989.61 -0.14% MTELEKOM1,780 -1.11% MOL2,996 -0.6% OTP31,720 +0.06% RICHTER10,450 +0.48% OPUS557 +0.91% ANY7,120 -0.84% AUTOWALLIS158.5 +0.96% WABERERS5,560 +5.7% BUMIX9,891.07 -0.76% CETOP3,665.34 -0.11% CETOP NTR2,291.44 -0.11% BUX106,989.61 -0.14% MTELEKOM1,780 -1.11% MOL2,996 -0.6% OTP31,720 +0.06% RICHTER10,450 +0.48% OPUS557 +0.91% ANY7,120 -0.84% AUTOWALLIS158.5 +0.96% WABERERS5,560 +5.7% BUMIX9,891.07 -0.76% CETOP3,665.34 -0.11% CETOP NTR2,291.44 -0.11%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
politika
Orbán Viktor
Lengyelország
Brüsszel

Orbán Viktor alig hisz a szemének, mi folyik Lengyelországban: "Micsoda állapotok és Brüsszel hallgat!"

Orbán Viktor kiállt a lengyel jobboldal mellett, miután találkozott Budapesten Zbigniew Ziobróval, a volt lengyel igazságügyi miniszterrel. A magyar kormányfő szerint a Brüsszel-barát lengyel kormány politikai hajtóvadászatot folytat az ellenzék ellen, és Ziobrót le akarják tartóztatni. Orbán Viktor igazságot követel Lengyelországnak.
VG/MTI
2025.10.30, 18:51

Igazságot Lengyelországnak! A lengyel jobboldal óriási győzelmet aratott az elnökválasztáson, a Brüsszel-barát lengyel kormány azóta politikai hajtóvadászatot indított ellenük – írta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán, miután találkozott Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszterrel Budapesten.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor igazságot követel Lengyelországnak / Fotó: Fischer Zoltán

Orbán Viktor közölte, hogy 

a volt minisztert a lengyel kormány le akarja tartóztatni.

"És mindez Európa szívében. Közben Brüsszel hallgat. Micsoda állapotok!" – fogalmazott a kormányfő.

A bejegyzéshez csatolt fényképre azt írta: magyar-lengyel két jó barát.

 

Nem ez az első alkalom, amikor a miniszterelnök kirohant a lengyel kormány ellen. "A háborús pszichózis foglyul ejtette a lengyel kormány elméjét" – írta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Facebookon, a politikai igazgatója, Orbán Balázs bejegyzéséhez. A kormányfő szerint sutba akarják dobni az ezeréves magyar–lengyel barátságot.

Azt támogatják, hogy egy szabotázsakció keretében robbantsák fel a Barátság vezetéket, ahogy az az Északi Áramlattal történt – tette hozzá. Ez súlyos károkat okozna a magyar családok pénztárcájának – hangsúlyozta Orbán Viktor, „kész elmebajnak” nevezve a helyzetet. "Mi kitartunk a népeink barátsága mellett. Isten óvja Lengyelországot!"

Orbán Balázs a Facebook-oldalán felháborítónak nevezte, hogy a lengyel külügyminiszter abban reménykedik, az ukránok fel tudják robbantani a Magyarország energiaellátását biztosító Barátság kőolajvezetéket. Mindezt a háborús pszichózis legsötétebb mélységének nevezte.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu