Orbán Viktor megszólalt a budapesti békecsúcsról: egyetlen mondattal helyre tette, hogy lesz-e vagy sem

„A békecsúcs előkészületei folytatódnak. Az időpont még mindig bizonytalan. Ha eljön az ideje, megrendezzük” – írta Orbán Viktor magyar miniszterelnök a közösségi médiában.

Fotó: Fischer Zoltán

A kormányfő hozzátette, hogy nem véletlenül esett a választás Budapestre. Azért lett így, mert Magyarország a béke szigete, és a magyarok a béke pártján állnak.

Mint ismert, Donald Trump elnök kedden kijelentette, hogy nem szeretne hiábavaló találkozót tartani Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, ugyanakkor Trump azt is elmondta, hogy egyáltalán nem született döntés a budapesti találkozó lemondásáról. Sőt, szerinte rengeteg dolog fog történni, majd közölte, hogy két napon belül bejelentést tesz a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tervezett találkozót illetően.

Az amerikai elnök az optimizmusát is hangoztatta és kijelentette, hogy lát esélyt a tűzszünetre. Szerinte Putyin és Zelenszkij egyaránt véget akar vetni a háborúnak. A budapesti békecsúcsról szóló, egymásnak ellenmondó hírdömpinghez hozzátartozik, hogy Putyin különmegbízottja, Kirill Dmitrijev is azt állította: folyamatban vannak az Oroszország és az Egyesült Államok vezetői közötti találkozó előkészületei.

Szijjártó Péter és Marc Rubio tisztázzák a helyzetet

Szijjártó Péter a CNN-nek adott interjújában közölte, hogy Magyarország továbbra is készen áll az amerikai-orosz békecsúcs megrendezésére. Hozzátette: még nem tűzték ki a dátumot, ezért nem érti, hogy mit jelent a halasztás. Egyben reményét fejezte ki, hogy az amerikai kollégájával, Marco Rubióval tervezett szerdai találkozója tisztább képet ad majd a helyzetről.

Hangsúlyozta, hogy a csúcstalálkozó megrendezése reményt adna az ukrajnai háború rendezésére. valamint leszögezte, hogy a civilizált kapcsolat megléte az Egyesült Államok és Oroszország között mindig biztonságosabb hellyé teszi a világot és benne Közép-Európát. Továbbá arra is kitért, hogy az ukrajnai háborúnak nem lehet harctéri megoldása, ez a fegyveres konfliktus kizárólag a tárgyalóasztalnál érhet véget.

Az orosz elnökkel szembeni nemzetközi elfogatóparancs kapcsán pedig aláhúzta, hogy Vlagyimir Putyin nemrég az Egyesült Államokban járt, ahol nem tartóztatták le, és ha Magyarországra jön, akkor ott sem fogják.