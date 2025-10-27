Megszólalt az olasz kormány: erről tárgyalt Meloni és Orbán – valami nagy dolog készül

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt Rómában hétfőn. A tárgyalásról közzétett olasz kormányzati beszámoló szerint a találkozó lehetőséget adott a kétoldalú kapcsolatok átnézésére és a jelenlegi nemzetközi helyzet értékelésére, különös tekintettel Ukrajna helyzetére, a közel-keleti fejleményekre és az európai napirendre.

Számos kérdés szóba került Orbán Viktor és Giorgia Meloni megbeszélésén / Fotó: Anadolu via AFP

Olasz–magyar hadiipari együttműködésről is tárgyalhatott Orbán Viktor

A tárgyaláson szó esett a migráció innovatív és hatékony kezeléséről, valamint az Európai Unió SAFE eszközéről is, melynek kapcsán értékelték az Olaszország és Magyarország közötti lehetséges szinergiákat az ipari és technológiai képességek kapcsán.

Az európai biztonsági cselekvési eszköz (SAFE) az Európai Unió 150 milliárd eurós védelmi hitelkerete, amelyből Magyarország 16,2 milliárd euróra nyújtott be igényt.

Azonban a szabályok értelmében az esetek többségében a források lehívásához legalább egy másik tagállam vagy a rendeletben jelzett harmadik állam részvétele is szükséges, és azt új beszerzésekre és beruházásokra is el lehet költeni. A pályázó országoknak november 30-ig kell benyújtaniuk hadiipari beruházási tervüket az Európai Bizottság felé, míg a hitelszerződések megkötésére várhatóan a jövő év elején kerülhet sor.

A találkozó előtt Orbán Viktor az olasz La Repubblica lapnak nyilatkozva arról beszélt, hogy főként a gazdasági kérdések lesznek napirenden, hiszen Ukrajna kérdésében Európának nem sok teendője maradt. A kormányfő szerint ugyanis az amerikaiak és az oroszok fogják eldönteni a háború lezárását. Ugyanakkor a miniszterelnök elmondta azt is, hogy hamarosan találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, akitől mentességet fog kérni Magyarország számára az Oroszország elleni legújabb amerikai szankciók alól.

A gazdasági kérdések kapcsán Orbán Viktor az uniós kibocsátási szabályok és a versenyképesség kérdését emelte ki a tárgyalás napirendjéből.