„Mindig is csak két politika volt Magyarországon: baloldali meg jobboldali. A baloldalnak a régi mániája – Bokros Lajos óta, hogy a nyugdíjakat valahogy meg kell sarcolni” – fogalmazott Orbán Viktor a Facebookon szerdán.

Orbán Viktor: el a kezekkel a nyugdíjaktól! / Fotó: Kurucz Árpád / MTI

A miniszterelnök szerint a jobboldal mindig azt képviselte, hogy nem csak gazdasági okokból, hanem a szülők és nagyszülők iránti tiszteletből is kell a nyugdíjat növelni.

„Sosem szabad elvenni belőle, adni kell.

A 13-at a baloldal elvette, a jobboldal visszaadta. A Tisza egy baloldali párt Egyre több dolgot tudunk, meg az adóelképzelésekről, a nyugdíjról, a kórházbezárásokról” – fogalmazott. A kormányfő a friss videójában kijelentette, hogy klasszikus baloldali gazdaságpolitikát csinál a Tisza Párt.

Ami a nyugdíjasokat illeti pedig végképp az kell mondanom, hogy el a kezekkel a nyugdíjaktól!

– közölte.

Orbán Viktor egy videóra reagálva mondta el a kormány hozzáállását a nyugdíjakhoz. A kormányfő azt a videót nézte meg, amin Simonovits András közgazdász azt mondja, hogy jobban kell csökkenteni a magas nyugdíjakat, mit az alacsonyabbakat.

A szakértő példának elmondja, hogy a legmagasabb nyugdíjakat 10-20 százalékkal kellene megadóztatni. A Nők40 korkedvezményes nyugdíj eltörléséről és a nyugdíjkorhatár emelésének fontosságáról is beszélt korábban,