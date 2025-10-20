Deviza
Orbán Viktor
békemenet
Kossuth tér

Orbán Viktor megszólalt október 23-áról: meglepetésekről beszél a kormányfő, két menet lesz

Új részleteket osztott meg a közelgő Békemenetről a kormányfő a Kossuth-téri Reels bejelentkezése során. Orbán Viktor szerint jól haladnak az előkészületek.
Schweickhardt Gyula
2025.10.20, 12:55
Frissítve: 2025.10.20, 12:57

Monumentális eseményre és meglepetésekre számíthatnak az október 23-i Békemenet résztvevői, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth térről jelentkezve. A Kormányfő két részre osztotta a politikai teret: a Békemenetre és egy „brüsszeli háborús menetnek” nevezett eseményre. Hangot adott annak a meggyőződésének is, hogy a béke pártján állók lesznek többen.

Orbán Viktor
Izgalmas bejelentést tett a kormányfő. /Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Orbán Viktor meglepetéseket ígér

A nemzeti ünnepre való készülődés jól halad, 23-ára minden el fog készülni

 – jelentette ki a kormányfő.

 Az esemény méreteivel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az „monumentális lesz”, és a szervezés kapcsán feltett kérdésre, miszerint várhatók-e meglepetések, egyértelmű, de sokat sejtető választ adott: „csak meglepetések lesznek”.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, a zászlófelvonás után és a miniszterelnök beszéde között lesz a békemenet. A gyülekezés délelőtt kilenc órakor lesz az Elvis Presley téren, az összegyűlt tömeg pedig a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonul a Kossuth térre, ahova még Orbán Viktor beszéde előtt megérkezik a menet.

A kormányfő bízik a békemenet sikerében és a többség támogatásában.

 Ebben a hitében osztozhatunk, ha a háttérben zajló munkáltokra nézünk. Kijelentette:

…szerintem Magyarországon a többség a béke oldalán áll. Nemcsak többen leszünk fizikailag, hanem lélekben és szíven is biztosan azok lesznek és azok vannak többen, akik a béke oldalán állnak.

A 2024-es békemenet számokban kifejezett sikeréről itt írtunk korábban.

