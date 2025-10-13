Történelmi bejelentés: az OTP tízmilliárdokat költ Magyarország egyik legnagyobb kastélyára

Az OTP elnök-vezérigazgatója a Gödöllői Királyi Kastélyban tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy Lázár János „szokásos lendületével” kereste meg a kastély örökbefogadás programjával, ennek keretében több mint tíz kastélyt megnézett a vállalat.
„Végül arra jutottunk, hogy a leghasznosabb helye a pénznek itt lenne Gödöllőn” – mondta Csányi Sándor. A kastély 2021-ben került az Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány tulajdonába, ezt az épületkomplexumot pedig a legnagyobb magyar bank és az állam felújítja. Az alapítvány élén az OTP vezérigazgatója áll.
Csányi elmondta, hogy 7500 négyzetmétert már felújítottak, eddig 5,4 milliárd forintot költöttek a kastélyra, de még van egy 6 ezer négyzetméteres szárnya, amely nem lett még felújítva.
„Csányi Sándor külön köszönettel tartozunk, hiszen ő vállalkozott arra, hogy példát mutat ezzel a nagylelkű 20 milliárdos adománnyal és a kormány pedig csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez” – mondta Orbán Viktor.
A miniszterelnök elmondta, hogy
Hozzátette, hogy a Lázár János-féle kastélyprogramnak köszönhetően 82 milliárd forinttal több pénz jut műemlékvédelemre a kezdeményezés által. Elmondta, hogy a várak és kastélyok az elmúlt időszakra 2,5 milliárd forintot termeltek.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a kastély egyes szárnyai a 2011-es magyar elnökség már megújultak, a további beruházások pedig 9 évig tartanak majd.
Lázár János építési és közlekedésügyi miniszter elmondta, hogy az OTP 20 milliárdos forintos beruházáshoz a magyar állam is 20 milliár forinttal járul hozzá a felújításhoz és az egyetem támogatásához.
