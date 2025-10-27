Orbán Viktor a pápalátogatás után világosan levezette, miért nem tudják megkerülni Magyarországot az EU-ban: "Akkor mindenki sorra kerülhet"
Arra számít Orbán Viktor miniszterelnök, hogy az idő múlásával, szinte napról napra egyre többen lesznek a háborúellenesek táborában. A vatikáni látogatása után az M1-nek nyilatkozó kormányfő érzékcsalódásnak minősítette azt a felvetést, hogy a világon kevés vezető áll ki a béke mellett, mivel a világot nem a nyugati világ jelenti, ahol kevesen állnak a béke oldalán.
Orbán Viktor szerint az emberiség többsége a béke oldalán áll
A miniszterelnök szerint a teljes emberiséget figyelembe véve az elsöprő többség a béke oldalán áll, amire példakénmt az arabokat és a távol-keletieket hozta fel Kínával és Indiával az élen, majd hozzátette, hogy a nyugati világ erősebbik fele, az Egyesült Államok is a béke oldalán van.
Orbán Viktor arra is rámutatott, hogy most jönnek vissza Közép-Európában a békepárti, háborúellenes csehek, Szlovákiában és Magyarországon háborúellenes kormány van, továbbá
Lengyelországban is fordul a szél, de idő kell még, hogy tisztábban lássunk.
A miniszterelnök úgy vélte, hogy ahogy nőnek a gazdasági bajok Nyugat-Európában, úgy ismeri fel egyre több ország, hogy nincs pénze a háború finanszírozására. XIV. Leó pápával folytatott megbeszéléséről pedig azt mondta, hogy van a világban egy háborúellenes rejtett kapcsolatrendszer a háborúellenes vezetőkből, aminek két sűrűsödési pontja van, egy politikai, aminek a középpontjában az amerikai elnök és egy spirituális, aminek a középpontjában a pápa áll.
Orbán Viktor szerint amikor a katolikus egyházfő bármelyik háborúzó féllel konzultál, az nem a béke ellenében, hanem inkább a háború ellenében történik. A budapesti békecsúcsról elmondta, hogy az egy szándék, amit kölcsönösen kinyilvánított két, egymással tárgyaló fél. Tehát az el fog jönni, még ha azt senki sem tudja, hogy mikor, miközben az tény, hogy erre Budapesten fog sor kerülni.
A kormányfő felidézte a legutolsó nagy békecsúcsot, ahol a közel-keleti békét kötötték meg, és ami előtt szintén sokáig tárgyaltak az érintett felek és csak két nappal előre jelezték, hogy aláírás lesz.
Az uniós döntésekből nem fogják kizárni Magyarországot
A miniszterelnök beszélt a múlt heti uniós csúcsról is, ahol 26 tagország elfogadott egy egyedi megközelítést Ukrajna európai uniós jövőjéről. Szerinte azonban számos olyan ország van, amely soha, semmilyen körülmények között nem fog hozzájárulni ahhoz, hogy bármely tagállamot, például hazánkat, kizárjanak egy ilyen döntésből. Ennek Orbán Viktor szerint nem az az oka, hogy szeretik a magyarokat, hanem az, hogy ne jussanak ők is erre a sorsra.
Senki nem akar úgy megoldani egy problémát, úgy megtörni egy ország ellenállását, hogy egész egyszerűen kizárja a döntésből, mert akkor mindenki sorra kerülhet
– fogalmazott a kormányfő, aki hétfőn Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel is egyeztetett.
A találkozó előtt rögzített interjúban Orbán Viktor elmondta, hogy biztosan beszélnek az orosz-ukrán háborúról, gazdasági kérdésekről, mert az európai gazdaság rendkívül rossz bőrben van, valamint a migrációról, amely fokozottan érinti Olaszországot, ahol a korábbi, baloldali kormányok elrontották, mert beengedték a migránsokat, és a mostani kormánynak kell részben megvédenie a határokat, részben jogi megoldást találni arra, hogy megszabaduljanak tőlük, vagy a maradókat integrálják az olasz társadalomba.
Orbán Viktor felidézte, hogy Magyarország számára az a probléma, hogy a brüsszeli nyomás ellenére migránsmentes ország maradjon. Egy 30 ezer migráns befogadására alkalmas menekülttábort kellett volna már építenünk és be kellene fogadnunk a migránsokat, ám ehelyett inkább napi egymillió euró bírságot fizetünk. Ezzzel a miniszterelnök szerint jobban járunk, mintha befogadjuk a migránsokat és úgy járunk mint a nyugat-európai országok, melyek nem találják a kiutat a migránsok okozta válsághelyzetből, ami főként a közbiztonságot és a gazdaságot érinti.