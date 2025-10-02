Új részletek derültek ki az EU-csúcsról: Orbán Viktort megtámadta a horvát miniszterelnök – "Kénytelen voltam hadakozni"

A magyar miniszterelnök interjút adott a Patriótának a koppenhágai csúcs után. Orbán Viktor elmondta, hogy kemény viták voltak az orosz–ukrán háború ügyében és Ukrajna európai integrációjának kérdésében – írja a Magyar Nemzet.
„Rosszabb volt, mint egy hagyományos ketrecharc”, mivel több oldalról is érték támadások Magyarországot.
A miniszterelnök szerint komoly vitája volt a horvátokkal, a bizottsággal és a németekkel is a háború ügyében.
Orbán Viktor beszámolt arról, hogy különböző módszerekkel próbálják rávenni Magyarországot az ukrán csatlakozás támogatására, de ő ezt nem teszi meg. „26-an akarják Ukrajnát fölvenni, mi meg nem akarjuk, és mi a tárgyalások megkezdését sem engedjük meg.”
Magyarország nem támogatja Ukrajna uniós tagságát, viszont helyette stratégiai partnerséget ajánl neki.
„Mi nem akarjuk magára hagyni Ukrajnát, de a tagság, az megengedhetetlen. Most úgy viselkednek, mintha ők diktálnának. Mi lesz, hogyha tagok lesznek? Tehát mi nem akarunk az ukránokkal együtt lenni, mert ez azt jelentené, hogy az ukránok behozzák a háborút az unióba, a pénzt meg kiviszik az unióból Ukrajnába. Ez a legrosszabb, ami történhet Magyarországgal, ezt mi nem támogatjuk.”
A miniszterelnök szerint az EU-ban az a stratégia, hogy le akarják győzni Oroszországot egy „kifárasztásos háborúban”. Magyarország ezzel nem ért egyet, Orbán szerint „nincs megoldás a frontvonalon, meg fog halni sok százezer ember mind a két oldalon”. A magyar álláspont az, hogy tárgyalásokat kellene kezdeni Oroszországgal egy új európai biztonsági rendszerről. „Egy megállapodással hozzunk létre erőegyensúlyt, és hozzuk vissza a békét Európába” – mondta.
A kormányfő beszámolója szerint horvát kollégájával összevitáztak az olajon.
A horvát miniszterelnök megtámadott a tanács ülésén, tehát kénytelen voltam hadakozni.
Magyarország az olajat Oroszországból vásárolja a Barátság kőolajvezetéken keresztül. A horvát kormányfő szerint vásárolhatnánk az Adria-kőolajvezetéken keresztül is. Orbán két tesztre hivatkozva azonban úgy tudja, hogy ez kapacitásban nem tudja kiváltani a jelenlegit. Horvátország szerint azonban igen.
A másik vitapont az olaj ára volt a két kormányfő között. „Az orosz olajvezetéken keresztül olcsóbb, mintha tengeri tankereken szállítják oda Horvátországba, és onnan hozzák föl. Egyik költség, ahol buknánk, a másik pedig a tranzitköltség, hiszen a cső díját ki kell fizetni.”
Hozzátette, hogy „van egy vita arról is, hogy helyes-e orosz olajat vásárolnunk, mert mi ezzel finanszírozzuk az orosz háborús kiadásokat, mondják, de én megnéztem a számokat, mi 2-3-4-5 százalékát adjuk csak ki Oroszország olaj- és gázkereskedelmének, miközben egyébként LNG-gázt, tehát cseppfolyósított gázt orosz hajókon keresztül indiainak, kínainak és töröknek átcímkézve nagy mennyiségben vásárolnak nyugat-európai országok”.
Csütörtökön az Európai Politikai Közösség tart ülést, amelyen nem csak az európai uniós tagállamok miniszterelnökei vesznek részt, így akár az ukrán elnök is megérkezhet.
Orbán Viktor szerint nem tervez csütörtökön tárgyalni külön Volodimir Zelenszkijjel. „Nincs ilyen tervem. Szeretnénk egy ilyen találkozót, az előkészítése megkezdődött, de nagyon messze van az előkészítettségnek a minősége ahhoz, hogy a két első vezetőnek értelme legyen leülni. Az lehet, hogy ő majd megtámad bennünket, Magyarországot is, meg Szlovákiát is a plenáris ülésen. Ma egy videóban beszélt hozzánk, az európai miniszterelnökökhöz, és ott név szerint támadta Magyarországot és Szlovákiát. Ha ezt megismétli holnap itt a plenárison, akkor nyilván meg kell védeni a hazámat, tehát ki fogok állni és válaszolni fogok” – fogalmazott a kormányfő.
A kormányfő az uniós csúcsról a Mandinernek is beszámolt. Orbán Viktor szerint az ülés különösen izgalmas volt, több kiemelten fontos kérdés is szóba került, amelyekből egy is elég lett volna. A miniszterelnök meglepő részleteket árult el az Angela Merkellel folytatott találkozójáról is, amely még Budapesten történt. Németország korábbi kancellárja azért érkezett október 1-jén Budapestre, hogy bemutassa Szabadság című könyvét.
A volt német kancellárral „mindenféléről” beszélgettek a karmelita kolostorban, mindketten úgy emlékeztek, hogy közös hivatali munkájuk során mindkettőjüknek mindenben igaza volt, de ezt udvarias formában közölték a másikkal, különösen a migráció ügyében.
Viszont mindketten úgy gondolják, hogy egy versenyképességi fordulatra van szükség Európa-szerte, amit az energiaárak drasztikus csökkentésével lehet elérni. Ezeket most mesterségesen tartja magasan Brüsszel. Ha ez nem következik be, az európai gazdaság térdre fog esni. „Ő nem ilyen radikális módon beszél, mint a magyarok. de ez volt a mondandójának a lényege. Hogy itt baj van, és sürgősen cselekedni kell” – jegyezte meg a magyar kormányfő.
