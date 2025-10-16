Itt van Putyin reakciója a budapesti csúcstalálkozóra: új részletek derültek ki, rögtön megszületett a fontos döntés
A Kreml közleménye szerint megkezdődött a Vlagyimir Putyin és Donald Trump közötti orosz-amerikai csúcstalálkozó előkészítése, amelyet minden bizonnyal Budapesten rendeznek meg.
A hírt Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója jelentette be csütörtök este Moszkvában.
Budapestet elsőként Donald Trump amerikai elnök javasolta lehetséges helyszínként, amit a Kreml szerint Putyin azonnal támogatott.
„Megvitattuk egy új személyes találkozó lehetőségét. Ez valóban nagyon fontos pont. Megállapodtunk, hogy a két ország képviselői haladéktalanul megkezdik a csúcstalálkozó előkészítését, amely például Budapesten is megtartható” – mondta az orosz tanácsadó a telefonbeszélgetést követő sajtótájékoztatón.
Budapest kiváló helyszín az orosz-amerikai csúcstalálkozóra
A két elnök idén már nyolcadik alkalommal beszélt telefonon egymással. A két és fél órás eszmecsere során szóba kerültek a fegyverzetellenőrzési kérdések, a közel-keleti helyzet, valamint az orosz-amerikai gazdasági kapcsolatok.
Magyar részről Orbán Viktor is megerősítette, hogy a hazánk kész platformként szolgálni a tárgyalásokhoz. Budapest földrajzi elhelyezkedése és politikai szimbolikája miatt különösen alkalmas a két nagyhatalom közötti diplomáciai megbeszélésekhez, így a találkozó Magyarország nemzetközi súlyát is erősítheti.
A pontos időpontot egyelőre nem közölték, de a Kreml szerint a szervezés „haladéktalanul” megkezdődött – jelezve, hogy mindkét fél komolyan veszi az eseményt, amely a nemzetközi diplomácia újabb mérföldköve lehet.
Putyin különmegbízottja, Kirill Dmitrijev az X-en lelkesen nyilatkozott a telefonbeszélgetésről, amelyet „pozitívnak és produktívnak” nevezett. Hozzátette:
A háborút uszító Egyesült Királyság és az EU nagyon-nagyon keményen próbálják kisiklatni a béke esélyét. De a párbeszéd és béke, valamint az amerikai-orosz együttműködés fog diadalmaskodni.
Dmitrijev külön kiemelte Magyarország szerepét is: „Magyarország Európa józanságának hangja és valódi béketeremtő".
Elszállt az ukránok reménye: Trump nem ad nekik Tomahawk rakétát – de Zelenszkij Orbán Viktortól kaphatja meg a békét
Várólistára kerültek a szuperfegyverek, amelyekkel az ukránok már azelőtt célba vették Moszkvát, hogy Washington rábólintott volna a szállítmányokra. Trump korábban Ukrajnának ígért nagy hatótávolságú Tomahawk-rakétákat, de a Putyinnal folytatott egyeztetés után úgy tűnik, inkább a béketárgyalásokat erősítené.