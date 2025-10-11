Nincs mit szépíteni rajta: Putyint megalázták az arab világ vezetői, hirtelen senki se tud elutazni Moszkvába – Trump megmutatta, ki az igazi főnök

Moszkva elhalasztotta a jövő hétre tervezett első orosz-arab csúcstalálkozót, mivel életbe lépett az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump által kidolgozott gázai tűzszüneti megállapodás. A döntést Vlagyimir Putyin és az iraki kormányfő hozta meg közösen, mert a legtöbb arab vezető a helyzet miatt nem tudna személyesen Moszkvába utazni.
A találkozót október 15-én tartották volna Moszkvában, és ez lett volna az első alkalom, hogy Oroszország és az Arab Liga 22 tagállamának vezetői közösen üljenek tárgyalóasztalhoz.
A Kreml célja az volt, hogy ezzel új szintre emelje kapcsolatait az arab világgal, és elfogadjanak egy 2026–2028-ra szóló együttműködési akciótervet
– ídézte a Bloomberg a Kreml közleményét.
Putyin és az iraki miniszterelnök, Mohammed Sia al-Szudáni – aki jelenleg az Arab Liga Tanácsának elnöke – telefonon egyeztettek a helyzetről.
A közlemény szerint „mivel Donald Trump amerikai elnök gázai béketervének aktív végrehajtási szakasza megkezdődött, sok arab államfő számára nehéz lett volna Moszkvába utazni a jelenlegi körülmények között”.
A csúcstalálkozó elhalasztása egybeesik azzal, hogy Izrael és a Hamász aláírta az amerikai közvetítéssel létrejött tűzszüneti és túszszabadítási megállapodást. A megállapodás értelmében
Trump csütörtökön azt mondta, a még életben lévő mintegy húsz túszt várhatóan a jövő hét elején engedik szabadon, és reméli, hogy személyesen részt vehet az Egyiptomban tartandó tűzszüneti aláírási ceremónián, valamint beszédet mondhat az izraeli Kneszetben.
A fejlemények gyakorlatilag átrajzolták az arab vezetők diplomáciai naptárát, így a Kremlnek nem maradt más választása, mint a találkozó elhalasztása.
A helyzet komoly diplomáciai botlás Oroszország számára, amely az elmúlt években arra törekedett, hogy a Közel-Keleten alternatív hatalmi pólusként jelenjen meg.
Jurij Usakov, Putyin külpolitikai tanácsadója korábban azt mondta, hogy mind a 22 arab állam vezetője, valamint az Arab Liga főtitkára meghívást kapott Moszkvába. Ugyanakkor ő maga is elismerte, hogy sok ország „közvetlenül érintett Trump béketervében”, így kérdéses volt, hányan tudnak eljönni.
A Kreml hangsúlyozta, hogy a csúcstalálkozót nem törölték, csak elhalasztották, és az új időpontot a „megfelelő körülmények” kialakulása után jelölik ki. Moszkva számára azonban a történtek azt üzenik, hogy a közel-keleti diplomácia súlypontja továbbra is Washingtonban van, nem az orosz fővárosban.
