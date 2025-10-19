Deviza
EUR/HUF391.08 +0.43% USD/HUF335.46 +0.4% GBP/HUF448.63 0% CHF/HUF421.23 0% PLN/HUF92.13 +0.41% RON/HUF76.85 +0.4% CZK/HUF16.1 +0.4% EUR/HUF391.08 +0.43% USD/HUF335.46 +0.4% GBP/HUF448.63 0% CHF/HUF421.23 0% PLN/HUF92.13 +0.41% RON/HUF76.85 +0.4% CZK/HUF16.1 +0.4%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Donyeck
orosz hadijelentés
ukrán front
Zaporizzsja
dróntámadás

Hétvégén sem áll le az orosz úthenger: az ukrán front mindkét végén előretörtek – több település is elesett

A védelmi minisztérium szerint az elmúlt napokban több frontszakaszon sikerült előrenyomulniuk, miközben a légicsapások és dróntámadások mindkét oldalon felerősödtek. Az orosz hadsereg újabb területeket foglalt el Ukrajnában: a donyecki Csunyiscsinye és a zaporizzsjai Poltavka is orosz kézre került.
VG/MTI
2025.10.19, 17:21

Az orosz hadsereg újabb területeket foglalt el Ukrajnában: a donyecki Csunyiscsinye és a zaporizzsjai Poltavka is orosz kézre került. A moszkvai védelmi minisztérium szerint az elmúlt napokban több frontszakaszon sikerült előrenyomulniuk, miközben a légicsapások és dróntámadások mindkét oldalon felerősödtek.

Aftermath of Russian shelling at Ukraine's Kherson herszon orosz hadsereg
Az orosz hadsereg újabb területeket foglalt el Ukrajnában: a donyecki Csunyiscsinye és a zaporizzsjai Poltavka is orosz kézre került / Fotó: Anadolu via AFP

Az orosz védelmi minisztérium vasárnapi közleménye szerint a hadsereg elfoglalta Csunyiscsinye községet a donyecki térségben, valamint Poltavkát Zaporizzsja megyében. A jelentés szerint az utóbbi helyszínen az orosz erők több mint 12 négyzetkilométernyi, megerődített ukrán állást „tisztítottak meg”, köztük ötszáz épületet. A TASZSZ hírügynökség katonai forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az orosz csapatok már négy kilométerre megközelítették Liman városát, amelynek elfoglalása kulcsfontosságú lehet a Donbász térségében.

Megállíthatatlanul tör előre az orosz hadsereg

A moszkvai tárca szombaton a donyecki Plescsijivka bevételét is bejelentette, ezzel néhány nap alatt három települést vontak orosz ellenőrzés alá. Az orosz hadijelentés szerint az elmúlt 24 órában a hat ukrajnai frontszakaszból ötön előretörtek, és mintegy 1600 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A közleményben az orosz fél számos ukrán katonai célpont megsemmisítését is állította, köztük logisztikai és lőszerraktárakat, egy amerikai gyártmányú HIMARS rakéta-sorozatvetőt, négy harckocsit, tizennégy páncélozott járművet, valamint több száz drónt.

Közben az orosz hatóságok szerint az ukrán tüzérségi és dróntámadások sem maradtak el: a frontvonal közelében fekvő orosz területeket, valamint Orenburg, Szaratov, Szamara és Ufa városait is célba vették. A repülőterek forgalmát ideiglenesen korlátozták, ami arra utal, hogy a háború egyre inkább kiterjed az orosz hátországra is.

Újabb csapás a globális energiabiztonságra: dróntámadás érte a világ legnagyobb gázfeldolgozó üzemét

A hatóságok szerint senki sem sérült meg, a lángokat jelenleg is oltják. Ukrán drónok csaptak le az orenburgi gázfeldolgozó üzemre, a világ legnagyobb ilyen létesítményére, és tűz keletkezett az egyik műhelyben.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12184 cikk

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu