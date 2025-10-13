Lendületet kapott az orosz úthenger: újabb ukrán településeket foglaltak el Harkivnál és Donyecknél

Az orosz védelmi minisztérium hétfőn újabb területi előretörést jelentett be Ukrajnában: Harkiv megyében elfoglalták Borivszka Andrijivka települést, Donyeckben pedig Kulikivszke került orosz ellenőrzés alá. Az orosz hadsereg Mirnohrad város keleti részeibe is behatolt, miközben folytatódnak a harcok Kosztantyinivka és Liman térségében.

Harkiv és Donyeck térségében is előretört az orosz hadsereg, miközben a harcok súlyos veszteségeket okoznak az ukrán erőknek / Fotó: Drop of Light

Az orosz hadsereg közleménye szerint a front hat szakasza közül ötön sikerült előrenyomulni az elmúlt 24 órában. A minisztérium szerint mintegy ezerötszáz ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan, és több hadiüzemet, lőszerraktárt, valamint nyugati fegyverrendszert – köztük egy amerikai Himarstt és egy cseh Vampire sorozatvetőt – semmisítettek meg.

Megállíthatatlanul tör előre az orosz hadsereg

Gyenyisz Pusilin, a Donyecki Népköztársaság vezetője a Rosszija 24 televízióban azt mondta, az orosz csapatok a kleban-biki víztározó környékén zárták körbe az ukrán egységeket, és már Kosztantyinivka felé közelednek. Pusilin szerint sikeresnek bizonyulnak a Sziverszkért és Liman irányába zajló hadműveletek, valamint a Pokrovszk közelében lévő Rodinszke bekerítése is folyamatban van.

Moszkva szerint a háború kezdete óta több mint 1600 ukrán sorozatvetőt semmisítettek meg, és naponta több száz drónt lőnek le a front különböző szakaszain. A hétfői hadijelentésben 344 drón, tíz irányított légibomba és egy amerikai Paladin önjáró tarack is szerepel a megsemmisített célpontok között.

Mindeközben az orosz ellenőrzés alatt álló területekről újabb ukrán dróntámadásokat jelentettek.

A Krím félszigeten, Feodoszijában egy csapás tüzet okozott egy olajterminálnál, ami fennakadásokat idézett elő a vasúti közlekedésben. Donyeck térségében, Horlivkában 12 civil sérült meg egy vasárnapi ukrán tüzérségi csapás következtében.

Az orosz hatóságok szerint a Kurszk megyében zajló aknamentesítési munkálatok is előrehaladtak: a 122 felszabadított település közül eddig 84-et sikerült megtisztítani a robbanószerkezetektől.

A legfrissebb fejlemények arra utalnak, hogy a front keleti szakaszán az orosz hadsereg fokozatosan szorítja vissza az ukrán erőket, miközben a harcok intenzitása tovább nő a tél közeledtével.