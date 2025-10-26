Deviza
Budapesti békecsúcs
orosz-ukrán háború
Zelenszkij
Putyin

Orosz-ukrán háború: itt a remény a békére, Moszkva először nyilatkozott arról, hogy elfogadná a frontvonal befagyasztását

Először nyilatkozott orosz diplomata arról, hogy a jelenlegi frontvonalak mentén jöhet létre diplomáciai megoldás. Putyin különleges megbízottja szerint Zelenszkij nyilatkozata lehetővé teszi az orosz–ukrán háború befejezését.
D. GY.
2025.10.26., 19:48

„Diplomáciai megoldás” körvonalazódik az orosz–ukrán háború befejezésére – mondta Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök különleges elnöki megbízottja. 

Kirill Dmitrijev orosz-ukrán háború
Kirill Dmitrijev, Putyin különleges megbízottja: közel van a megállapodás az orosz–ukrán háború diplomáciai lezárására / Fotó: AFP

Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok „meglehetősen közel állnak” ahhoz, hogy megállapodásra jussanak az ukrajnai háború lezárásáról – közölte egy magas rangú orosz tisztviselő. Kirill Dmitrijev kijelentése azután hangzott el, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán azt mondta: a jelenlegi frontvonalak mentén befagyasztani a háborút „jó kompromisszum”. Dmitrijev péntek este a CNN-nek azt nyilatkozta, hogy 

nagy lépés Zelenszkij elnök részéről, hogy már elismeri: a kérdés a frontvonalakról szól.

Közeledik a diplomáciai megoldás az orosz–ukrán háború befejezésére

„Tudja, korábban az volt az álláspontja, hogy Oroszországnak teljesen ki kell vonulnia. Szóval úgy gondolom, meglehetősen közel vagyunk egy diplomáciai megoldáshoz, amit ki lehet dolgozni” – mondta Dmitrijev.

Ugyanakkor Ukrajna és európai szövetségesei pénteken arra is figyelmeztettek, hogy „a határokat nem lehet erővel megváltoztatni”. Oroszország viszont további területi engedményeket követel Ukrajnától, mielőtt beleegyezne a tűzszünetbe.

Orbán Viktor: nem került le a napirendről a budapesti békecsúcs

Dmitrijev szombaton Floridában találkozott Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal, hogy megoldást keressenek az ukrajnai háborúra. Várhatóan Trump és Vlagyimir Putyin is másodszor ül majd tárgyalóasztalhoz az ügyben, feltehetően egy budapesti csúcstalálkozón. A budapesti tárgyalásokat házigazdaként szervező magyar miniszterelnök, Orbán Viktor szombaton kijelentette, hogy a találkozó „nem került le a napirendről”. 

Az időpont még bizonytalan, de meg fog történni

 – mondta a magyar miniszterelnök.

 

Eközben folytatódnak az orosz támadások Ukrajna ellen: péntek éjjel két ember meghalt, tizenhárman pedig megsebesültek a Kijev elleni csapásokban – jelentette a Reuters.

Kapcsolódó

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12235 cikk

4 perc
Angola

De Beers: egyre többen fenik a fogukat a világ egyik legnagyobb gyémántteremlőjére

Angolai állami kézben lévő gyémántipari vállalat jelentkezett be a De Beers 85 százalékos üzletrészére.
8 perc
napelem

Soha nem találná ki, hogy miért drágult történelmi csúcsra az ezüst

A napelemek állnak a háttérben.
1 perc
Duisburg

Újabb brutális tűz Románia és Százhalombatta után: Németország egyik legfontosabb gyára is kigyulladt, itt se tudja senki, mi okozta – videó

Ez már a többedik egy hét leforgása alatt.

