Elkezdődött a végjáték Ukrajnában: politikai tisztogatások folynak, polgárháború fenyeget
Egyesek szerint megkezdődött az orosz-ukrán háború tragikus végjátéka. A hatóságok mindenütt „orosz ügynököket” keresnek, vagy találni vélnek. Az országban egyre nagyobb az aggodalom; katonai diktatúra bevezetésétől félnek.
Romlik a katonai helyzet is. Gyakorlatilag az egész országban energia-szükségállapotot, lekapcsolási rendszert vezettek be. A kijevi energiaügyi minisztérium szerint az október 13-14-i oroszországi légitámadások miatt elszenvedett károk szükségessé tették
- Szumi, Harkiv, Poltava és Dnyipropetrovszk nagymegyékben a teljes,
- Kirovohradban, a kijevi és cserkasszki nagymegyékben a részleges elektromos áram lekapcsolást.
- Zaporizzsja nagymegyében csak az ipari nagyfogyasztókat vették le az áramszolgáltató hálózatról,
- Csernihiv körzetében háromlépcsős, órákra lebontott kikapcsolási rendet vezettek be
Trump amerikai elnök még mindig nem adott végleges választ arra, hogy engedélyezi-e Ukrajna számára Tomahawk szárnyas rakéták eladását. Jól értesült amerikai kormányforrások szerint ha „igen” választ is ad,
legfeljebb 50 darab ilyen fegyvert kap, amellyel nem tudja érdemben befolyásolni a háború kimenetelét.
Ukrajna, ahol tud – és amilyen mértékben - visszavág. Az ukrán dróntámadás után 24 órával még mindig égett, és nagy távolságból látható fekete füstöt bocsátott ki a Krím-félsziget legnagyobb olajfinomítója Feodoszijában - jelentette a Kyiv Independent.
Zelenszkij folytatja a politikai tisztogatásokat
A háború a belpolitikai fronton is nagy erőkkel zajlik.
Odessza 2014 óta regnáló polgármestere lett a politikai tisztogatás legújabb áldozata.
Noha az érdekelt tagadta és a sajtóban eddig nem tettek közzé bizonyítékot (útlevelet, hivatalos dokumentumokat), Zelenszkij elnök aláírta az illető ukrán állampolgárságtól való megfosztásáról szól rendeletet. Arra hivatkoztak, hogy a polgármester orosz állampolgár. Még a törvényesség látszatára sem nagyon figyeltek, hiszen a döntést, a polgármesteri tisztségből való felmentést első fokon az odesszai városi tanácsnak (Odeszjka Miszkrada) kellett volna meghoznia, ezután jöhetett volna csak az elnöki ukáz. Ugyanez a sors vár a hasonló helyzetbe hozott kijevi első főpolgármester-helyettesre is. Esetében tudni kell, hogy a politikai támadás nem elsősorban ellene irányul;
a háttérben meghúzódik Zelenszkij és a kijevi főpolgármester, Vitalij Klicsko közismert személyes ellentéte is.
Hennadii Truhanov, a leváltott odesszai polgármester az egyik leginkább kormánypárti médium, az Ukrainska Pravda szerint ellenszegült az eseményeknek és bejelentette: mindaddig tisztségében marad, amíg az odesszai városi tanács fel nem menti pozíciójából.
Az elit hatalmi harcai polgárháborús félelmeket gerjesztenek
Az RBK Ukraine jól értesült források alapján közölte, hogy Szergej Liszak lesz Ukrajna stratégiailag egyik legfontosabb városa, legnagyobb kikötője, a katonai közigazgatás alá vont Odessza új vezetője az állampolgárságától megfosztott, 2014 óta polgármester Hennadii Truhanov helyett.
Minthogy olyan emberekről van szó, akik döntően 2014 után kerültek hatalmi pozícióba, tartani kell tőle, hogy erős politikai hátországot építettek ki maguknak, jelentős befolyással és hatalommal. Emiatt
egyes elemzők már polgárháborús helyzet kialakulásától tartanak, amelyben a harci cselekmények alakulása, az egyenlőtlen erőviszonyok ellenére a harc mellett végsőkig kitartó kisebbség kerülne szembe a békét, megegyezést akaró, egyre nagyobb többséggel.
Mindez az előretörő orosz csapatok katonai pozíciófoglalásának és az ukrán energiarendszer elleni célzott és felerősített légi támadások hátterében zajlik le. Harkiv nagymegye kéttucatnál is több településén elrendelték a gyermekes családok kényszer-evakuálását, jelentette be Oleh Szinyegubov, az ukrajnai nagymegye katonai vezetésének a feje.
Ki építi újjá ukrajnát? - a fiatalok menekülnének a háború után
Ezzel párhuzamosan a kijevi kormánnyal szemben nem ellenséges, de magukat önállóként jellemző sajtóorgánumok (Dzerkalo Tizsden, strana. ua) pedzegetik a jövő Ukrajnája nem egyszerű kérdését. Mi lesz a háború után? Ki fogja felépíteni a jövendő Ukrajnát? A Dzerkalo Tizsden véleményoldalán publikált cikkében Oleh Levcsenko pedagógus szerint a háború előtt,
- 2022-ben még csaknem tízmillió fiatalkorú élt Ukrajnában.
- Számuk a háborús cselekmények, az elvándorlás, menekülés miatt legalább 2,3 millióval csökkent
- a Demográfiai Intézet szerint 2024-re csak 7,6 millióan maradtak.
Közülük a PROON és az Info Sapiens közvélemény-kutatók vizsgálata szerint csak alig több mint 50 százalék akar Ukrajnában maradni a háború után. Azaz a háború előtti generációnak alig több mint az egyharmadára várna a feladat: újjáépíteni a szétbombázott országot.
Klicsko: az orosz-ukrán háború területi engedményekkel érhet véget
Vitalij Klicsko, a kijevi főpolgármester szavait vezércikke legeljén hozta a német Focus hetilap:
Ukrajnában mindenki belefáradt a háborúba.
Ezzel a háború folytatásában - személyében és érdekrendszerében - érdekelt ukrán államelnököt vérig sértette. A feszültséget tovább fokozva Klicsko kijelentette: „az ukránok egy része sohasem lesz kész rá, hogy az ország egy részét átadják Oroszországnak”. Közölte azt is, hogy Oroszország területi engedményekre vonatkozó követeléseivel kapcsolatban „Zelenszkijnek nehéz döntéseket kell meghoznia.”