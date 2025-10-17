Deviza
légvédelem
drón
orosz vadászgép
szu-34
katasztrófa
orosz-ukrán háború

Harci katasztrófa: óriási hibát követtek el az oroszok, lelőtték a saját Szu-34-es vadászgépüket – gúnyolódnak az ukránok

Specifikációtól függően 50-80 millió dollár veszhetett oda. Az ukránok állítják, az orosz vadászgép baráti tűz áldozatává esett.
Hecker Flórián
2025.10.17., 16:25
Fotó: AFP

Orosz vadászgép szenvedett katasztrófát az ukrán háborúban egészen bizarr körülmények között – erről az ukrán média számolt be.

orosz vadászgép, Szu-27
Orosz vadászgép lezuhanása: óriási hiba történt / Fotó: AFP, illusztráció

Dmitro Pletencsuk, az ukrán haditengerészet szóvivője arról számolt be, hogy a Szu-34-es vadászrepülőgépet az orosz légvédelem „saját tűzével” lőtték le, miközben ukrán drónok ellen védekeztek.

Az orosz erők tehát az ukrán fél állítása szerint óriási hibát követte el és véletlenül lelőtték az egyik saját harci repülőgépüket az éjszaka során. Ennek értékét nehéz pontosan megmondani, de

specifikációtól függően 50-80 millió dollárról beszélhetünk.

A harci katasztrófa akkor következett be, mikor a Krím félsziget fölött ukrán drónokat próbált kiiktatni az orosz légvédelem. Az ukrán hatóságok azt mondják, hogy még gyűjtik az információkat az incidensről. Viszont az ukrán haditengerészet szóvivője azt állította, hogy a vadászbombázót orosz légvédelmi rakéták lőtték le, miközben az a éppen bevetést hajtott végre a közeledő ukrán drónok ellen.

A Szu-34-es így néz ki. Egy sokoldalú, kétmotoros vadászbombázó, amelyet taktikai bombázásra és levegő-levegő harcra terveztek és képes nagyszámú lőszer szállítására.

 

Orosz vadászgép: lezuhant a Szu-34-es, óriási hiba történt

Ukrán támadásokat vertek vissza és végül a saját repülőgépüket lőtték le – mondta Pletencsuk az Apostrof médiának nyilatkozva.

Az ukrán dróntámadás tény, ez minden jel szerint jelentős károkat okozott az orosz infrastruktúrában is. Robbanásokról érkezett jelentés péntek kora reggel Hvardiiske településről, ahol ráadásul az ATAN benzinkút-hálózathoz tartozó olajraktár is kigyulladt.

Ugyanezt az olajraktárat egyébként korábban is támadás érte, méghozzá Vlagyimir Putyin születésnapja előtti napon. Október 6-án egy nagyszabású éjszakai dróntámadás történt, amelynek során az ukrán erők állítólag 250-300 pilóta nélküli repülőgépet indítottak 14 orosz régió és az elfoglalt Krím felé.

Egy orosz Telegram csatorna ezúttal szemtanúkat idézet, akik szerint a tűz támadt és sűrű fekete füst terjengett. A félszigeten több elektromos alállomás is megrongálódott. Szergej Akszjonov, a Moszkva által támogatott krími államfő elmondta, hogy a javítási munkálatok folyamatban vannak, de figyelmeztetett az esetleges átmeneti áramkimaradásokra. A hatóságok ideiglenes lezárásokat vezettek be

  • Krasznoperekopszk,
  • Dzsankoj
  • és Szaki járások egyes részein,

hogy megakadályozzák a hálózat túlterhelését, amíg a javítások folytatódnak.

