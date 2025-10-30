Oroszország viszonozta a drónesőt: Ukrajna nagy bajba kerülhet – azonnal korlátozzák az áramellátást

Ukrajna korlátozta az áramellátást az összes régióban, miután Oroszország hatalmas rakéta- és dróntámadást indított az energetikai infrastruktúra ellen – számolt be róla csütörtökön az ukrán energiaügyi miniszter.

Ukrajna számos pontjára lecsaptak Oroszország drónjai / Fotó: AFP

„Az éjszaka folyamán Ukrajna energetikai rendszere újabb hatalmas, rakétákkal és drónokkal végrehajtott kombinált támadásnak volt kitéve. A támadás újabb károkat okozott az energetikai infrastruktúrában” – írta a tárcavezető, Szvitlana Hrincsuk a Telegram üzenetküldő alkalmazásban közzétett nyilatkozatában.

Julija Szviridenko ukrán kormányfő azt mondta, hogy Oroszország a múlt heti hatalmas légitámadás után humanitárius katasztrófát akar okozni Ukrajnában, hogy az egybeessen a tél beköszöntével.

Ivan Fedorov kormányzó arról számolt be, hogy a délkelet ukrajnai Zaporizzsja elleni támadásban 13 ember megsérült, köztük hat gyermek is, valamint öt lakóépület és infrastrukturális létesítmény is megrongálódott.

Az állami tulajdonú Ukrzaliznicja vasúttársaság áramkimaradásról számolt be a déli Mikolajiv régióban, ami késéseket okozott a vonatközlekedésben, és arra késztette a társaságot, hogy tartalék mozdonyokat vegyen igénybe.

Újabb drónzápor zúdult az éjjel Oroszországra – a hadsereg 170-et semmisített meg

Az ukránok Oroszország 15 régióját támadták csütörtökre virradó éjjel. Az orosz védelmi minisztérium szerint a legtöbb pilóta nélküli repülő szerkezetet, 48-at a brjanszki, 21-et a voronyezsi, 16-ot a Nyizsnyij Novgorod-i régió légterében fogtak el vagy lőttek le. A moszkvai régió felett kilenc drónt semlegesítettek, közülük hat tartott az orosz főváros felé. Izsevszk, Volgográd, Vlagyikavkaz, Groznij, Magasz, valamint Vnukovo és Domogyedodovo (Moszkva) repülőterén átmeneti korlátozásokat vezettek be.

Egy nappal korábban, szerda hajnalban konkrétan Moszkva fölött észlelték a drónokat, lelőtték őket. Október 28-án késő este és október 29-én kora reggel bejelentették, hogy állítólag legalább hét drónt lőttek le Moszkva és a régió felett. A Roszaviacija képviselője arról számolt be, hogy korlátozták az érkezéseket és indulásokat Moszkva és más városok repülőterein. A korlátozásokat azóta feloldották