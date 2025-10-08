Oroszország tényleg háborúra készül a NATO-val? Ezek az árulkodó jelek

Oroszország láthatóan felgyorsította információs és pszichológiai hadműveleteinek előkészítő szakaszát – az úgynevezett „0. fázist” –, amelynek célja, hogy megteremtse a feltételeit egy esetleges jövőbeli NATO–Oroszország-háborúhoz – derült ki az Institute for the Study of War friss tanulmányából.

Oroszország háborúra készülhet a NATO-val / Fotó: Shutterstock

Milyen akciókat hajt végre Oroszország a nyugati társadalmak ellen?

Az elemzés rávilágít, hogy a hírszerzési és propagandatevékenységek mellett Oroszország az elmúlt hónapokban számos nyílt és titkos akciót hajtott végre NATO-tagállamok ellen, úgymint szabotázsakciókat, GPS megzavarását vagy gyújtogatást.

Az idei ősszel „Oroszország drámaian megnövelte ezeket a támadásokat – különösen a NATO légtere elleni dróntámadásokat. Ez a minta arra utal, hogy

Oroszország belépett a felkészülés első szakaszába – a '0. fázisba' –, hogy egy nagyobb téttel bíró háborúba, például egy jövőbeni NATO-Oroszország háborúba lépjen

– írják.

Az utóbbi hetek legfelkapottabb és nagy problémát okozó orosz akciói azok a drónos műveletek voltak, amik miatt több nagyvárosi repülőtér is leállt, például az oslói Gardermoen és a müncheni repülőtér. A hatóságok szerint a légikiötők üzemét az oroszok zavarták meg a drónokkal, céljuk pedig a felderítés és a lakosság megfélemlítése volt. Markus Söder bajor miniszterelnök is úgy nyilatkozott, hogy az orosz drónok pszichológiai nyomást akartak gyakorolni a németekre.

A Kreml ugyanakkor tagadja a felelősséget: Dmitrij Peszkov szóvivő, valamint Dmitrij Medvegyev volt orosz államfő és miniszterelnök egyaránt alaptalannak nevezték az európai vádakat, sőt, Medvegyev nyíltan fenyegető hangvételben beszélt arról, hogy Európa „érezze meg a háború ízét”.

Bár a szakértők nem látják jelét annak, hogy a Kreml közvetlenül háborút tervezne a NATO-val,

az orosz hadsereg átszervezései – például az új katonai körzetek kialakítása a finn határon – arra utalnak, hogy hosszabb távú stratégiai felkészülés zajlik. Ha ez még így is lenne, Oroszország annyival képvisel kisebb erőt a NATO-hogy vagy akár z EU-hoz képest is, hogy meglehetősen valószínűtlennek látszik egy nyílt konfliktus.