Újabb balhé: az EU eltörölheti a magyar programot, ami még a svédeket is befogadta

A Fidesz uniós képviselőcsoportjának közleménye szerint az EP többsége által elfogadott álláspontból egyértelműen kiderül, hogy milliárdokat költenének az illegális migrációra, külföldi érdekeket szolgáló szervezetekre, "woke propagandára" és a háború finanszírozására.

Bizonytalan a Pannónia Ösztöndíjprogram sorsa / Fotó: Shutterstock

Emellett elfogadták Kollár Kinga, a Tisza Párt EP-képviselőjének javaslatát, mellyel beszántanák a magyar hallgatók Pannónia ösztöndíjprogramját. "Nem elég, hogy Kollár javaslata fenntartja, jogosnak ítéli a magyar egyetemisták tízezreinek kizárását az Erasmus+ programból, még meg is támadja, el akarja lehetetleníteni a Pannónia Ösztöndíjprogramot is" – fogalmazott a kormánypárt..

A Fidesz-KDNP delegáció képviselői meg fogják védeni a magyar egyetemistákat Brüsszel és a Tisza Párt támadásaival szemben. A Patrióták egy olyan uniós költségvetést szeretnének, amely megállítja az illegális migrációt, támogatja a határokat védő tagállamokat, tiszteletben tartja a szuverenitást, a béke oldalán áll és segíti az európai gazdákat.

Pannónia Ösztöndíjprogram: az EU eltörölheti

Az egyetemi hallgatók a világ legkülönbözőbb egyetemein tölthetnek hosszabb-rövidebb időt a Tempus Közalapítvány által működtetett Pannónia Ösztöndíjprogrammal. A magyar hallgatók különösen jó helyzetbe kerültek ezzel az újítással. A kulturális és innovációs miniszter Hankó Balázs a közelmúltban az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában úgy fogalmazott:

Nem sikerült az Európai Bizottság karanténkísérlete azzal, hogy a magyar egyetemeket kizárta az Erasmus-programból,

hiszen a Pannónia-program első évében kétszer annyian jelentkeztek, mint az Erasmus utolsó évében, így elmondható, hogy a várakozást felülmúlóan sikeres volt a program indulása. A miniszter elmondta, a Pannónia-program első évében 8115-en vettek részt és tanultak, oktattak, kutattak a világ minden táján, köztük a legjobb egyetemeken.

Néhány hete pedig arról posztolt a közösségi oldalán, hogy a svéd kormány nemcsak hogy kioktatja a magyart, hanem még a magyar egyetemisták és kutatók kizárásában is közreműködik. Tavaly decemberben, amikor Magyarország a brüsszeli ítélet ellen lépett fel, Svédország azonnal Brüsszel oldalára állt a perben, vagyis a magyar fiatalokkal szemben.