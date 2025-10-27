Deviza
Így fogadta XIV. Leó Orbán Viktort: képgaléria a magyar miniszterelnök pápalátogatásáról – nem egyedül érkezett a Vatikánba

Orbán Viktor hétfőn a Vatikánban és Rómában tárgyalt, ahol XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta. A pápalátogatás középpontjában a béke, a keresztény értékek védelme és a háborús konfliktusok megfékezése állt. A magyar kormányfő délután Giorgia Melonival, Olaszország miniszterelnökével is egyeztetett.
VG/MTI
2025.10.27., 14:50

Orbán Viktor hétfőn a Vatikánban és Rómában folytatott tárgyalásokat, ahol XIV. Leó pápával, Pietro Parolin bíborossal és Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel egyeztetett. A látogatás a magyar kormányfő első személyes találkozása volt a májusban megválasztott pápával, akit a világ több hónapja próbál értelmezni Ferenc pápa örökségének folytatójaként. Orbán Viktor a pápalátogatás folyamán többször hangsúlyozta: Magyarország békét akar, és nem kíván részese lenni a háborús retorikának.

Így fogadta XIV. Leó Orbán Viktort: képgaléria a magyar miniszterelnök pápalátogatásáról – nem egyedül érkezett a Vatikánba
Így fogadta XIV. Leó Orbán Viktort: képgaléria a magyar miniszterelnök pápalátogatásáról – nem egyedül érkezett a Vatikánba / Fotó: AFP

A pápalátogatás üzenete a béke

A magyar miniszterelnököt magánaudiencián fogadta XIV. Leó pápa, ami több beszámoló szerint is szívélyes hangulatban zajlott, és 

  • a felek kiemelték a kétoldalú kapcsolatok stabilitását, 
  • valamint a katolikus egyház szerepét a magyar társadalom szociális és erkölcsi életében. 

A tárgyalásokon külön figyelmet kaptak a családpolitikai kérdések, a fiatalok oktatása és jövője, valamint a háborús térségekben élő keresztény közösségek védelme.

Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett üzenetében úgy fogalmazott: „Van egy háborúellenes hálózat a világban, melynek spirituális középpontjában a Szentatyát találjuk. Ma azt kértem Őszentségétől, hogy a Vatikán továbbra is támogassa Magyarország háború elleni erőfeszítéseit.” A miniszterelnök szerint a béke nem pusztán politikai cél, hanem erkölcsi kötelesség is, melyben a Vatikán és Magyarország természetes szövetségesek.

Orbán Viktor: a világban szükség van lelki vezetésre

A látogatást megelőzően Orbán Viktor Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy a világ „lassan hozzászokik a háborúkhoz”, miközben a katonai konfliktusok mind veszélyesebbé válnak. A kormányfő szerint a háború olyan, mint a „bozóttűz egy perzselő nyári napon”: ha nem állítják meg, előbb-utóbb mindenkit elér. Orbán egyúttal megerősítette, hogy 

Magyarország a háború kitörése óta következetesen a béke oldalán áll, és nem kíván „együtt úszni a brüsszeli fősodorral” a fegyveres konfliktusok támogatásában.

A magyar kormányfő – aki ezúttal feleségével, Lévai Anikóval és unokájával is ellátogatott a Vatikánba, valamint elkísérte Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is – úgy fogalmazott: a világban szükség van lelki vezetésre, és a pápa szerepe e tekintetben ma is meghatározó. A pápa megválasztása után Orbán azt mondta, nem vár radikális irányváltást, inkább Ferenc pápa béketeremtő törekvéseinek folytatását reméli.

Meloni és Orbán: konzervatív együttműködés Rómában

A vatikáni audienciát követően Orbán Viktor Rómában folytatott megbeszélést Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel. A tárgyalások középpontjában az ukrajnai háború, a békefolyamatok előmozdítása és az orosz olajra kivetett uniós szankciók kérdése állt. 

Orbán Viktor és Giorgia Meloni egyetértettek abban, hogy az Európai Tanácsban nem szabad feladni az egyhangú döntéshozatal elvét, különösen a kül- és biztonságpolitikai ügyekben.

Az olasz sajtó Meloni szerepét egyfajta diplomáciai közvetítőként értelmezi Orbán és az Európai Unió között. A római kormányfő célja, hogy közelebb hozza a magyar álláspontot az uniós döntéshozatalhoz, miközben megőrizze a konzervatív tengely stabilitását az európai politikában.

Orbán Viktor mostani római és vatikáni látogatása egyszerre szolgált diplomáciai és szimbolikus célt. A pápával folytatott tárgyalás a békét kereső magyar külpolitika spirituális dimenzióját emelte ki, míg a Melonival való találkozó az uniós kapcsolatok pragmatikus oldalát erősítette. A magyar kormányfő üzenete egyértelmű: Magyarország továbbra is kimaradna a háborús szövetségi rendszerekből, és a békét nemcsak politikai, hanem erkölcsi kötelességként kezeli.

Így fogadta XIV. Leó pápa Orbán Viktort-XIV. Leó pápa a Vatikánban találkozik Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel. (Fotó: Handout /Vatikáni Média / AFP)

