Nagy bejelentést tett a MÁV, vége a türelmének: azonnal megváltozik a pótdíjfizetés, ennyibe fog kerülni, aki bliccel a vonaton - holnaptól életbe lép az új szabály

Eddig, ha valaki a jegyellenőrzéskor, azaz még a fedélzeten fizetett pótdíjat, alacsonyabb összeggel számolhatott, mintha ezt utólag, csekken tette volna meg. Ezt a különbséget korábban az indokolta, hogy még nem állt rendelkezésre annyi önkiszolgáló jegyvásárlási lehetőség, mint manapság. A pótdíj összege egységese csütörtöktől 25 ezer forint.

Pótdíj: egységesen 25 ezer forintot fizet az, akinek nincs jegye / Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld

Az egységes pótdíjazási gyakorlat „éles” bevezetését minden idők leghosszabb türelmi időszaka és figyelemfelhívó kampánya előzte meg. Több mint 1 teljes éven keresztül minden érintett állomáson, megállóhelyen tájékoztató anyagokon figyelmeztette az utasokat a MÁV.

A felkészülési időszak október 16-án lejár. Mostantól egységes összegű pótdíjakkal kell számolni az egyre ritkábbá váló – 200 utasból mindössze 1-et érintő – bliccelésnél.

Alig van bliccelő

A pótdíjfizetés valóban egyre kevesebbeket érint, azt követően ugyanis, hogy az utazás olcsóbbá vált és kényelmesebbé a jegyek, bérletek megvásárlása, érezhetően csökken a bliccelők száma is:

ma már csupán az utasok mintegy fél százaléka követ el ilyen szabálytalanságot.

Az érvényes módon utazók több mint fele pedig ma már az önkiszolgáló csatornákat választja a jegyvásárláshoz, illetve rengetegen tértek át a vármegye- és országbérletekre.

Érdemes megjegyezni, ha otthon marad a megvásárolt bérlet és pótdíjat kellene fizetni, akkor 2600 forintért utólagosan is bemutatható a meglévő, a büntetés idejében érvényes bérlet. Az utólagosan rendezett pótdíj összege tavaly decembertől 30 napon belül befizetve ugyancsak 25 ezer forint lett, 30 napon túl pedig 50 ezer forintra változott.

A kötelező jegyelővételi zónába bevont vasúti vonalszakaszok listája:

1-es vonal: a Déli, illetve Keleti pályaudvar és Győr,

2-es vonal: a Nyugati pályaudvar és Esztergom, illetve Rákos és Esztergom,

30a vonal: a Déli pályaudvar és Székesfehérvár, illetve Kőbánya-Kispest és Székesfehérvár,

40a vonal: a Déli pályaudvar és Pusztaszabolcs,

70-es vonal: a Nyugati pályaudvar–Vác–Szob,

71-es vonal: a Nyugati pályaudvar–Veresegyház–Vác,

80a vonal: a Keleti pályaudvar és Hatvan,

100a vonal: a Nyugati pályaudvar és Szolnok,

120a vonal: a Keleti pályaudvar és Nagykáta,

142-es vonal: a Nyugati pályaudvar és Pestszentimre között.

A MÁV+ mobilalkalmazásunkat f okozatosan fejlesztjük, az ehhez társított bérlet widgettel most még egyszerűbb, és csak pár másodperc a telefon főképernyőn a bérletre kattintás és annak felmutatása a jegyvizsgálat során bármely vasúti és buszjáratunkon utazva. Nem kell többé keresgélni és várni a betöltésre: egy érintéssel bemutatható az országbérlet vagy a vármegyebérlet - hangsúlyozzák a közleményben.