orosz-ukrán háború
Németország
Moszkva
NATO

Felvázolták a németek, mi történne, ha a NATO lelőne egy orosz gépet – jobb, ha idáig nem jutunk el

Vlagyimir Putyin orosz elnöknek megvannak az eszközei arra az esetre, ha a NATO az orosz vadászgépek lelövésével reagálna egy esetleges légtérsértésre. Boris Pistorius német védelmi miniszter figyelmeztet, egy elhamarkodott döntés csak rontana a helyzeten, Moszkva pedig azonnal reagálna.
Németh Tamás
2025.10.05., 18:23
Fotó: Facebook

Németországnak javítania kell a dróntámadások elleni védelmén – jelentette ki a védelmi miniszter, de óva intett az elhamarkodott reakciótól, amelynek következtében a „Putyin eszkalációs csapdájába” eshetnének. Boris Pistorius a Handelsblatt újságnak adott interjúban nyilatkozott így, miután a müncheni repülőtéren drónokat észleltek, ami miatt több tucat járatot töröltek, és több mint 10 000 utas rekedt ott a hétvégén.

Boris Pistorius német védelmi miniszter figyelmeztet, egy elhamarkodott döntés csak rontana a helyzeten, Moszkva pedig azonnal reagálna
Boris Pistorius német védelmi miniszter figyelmeztet, egy elhamarkodott döntés csak rontana a helyzeten, Moszkva pedig azonnal reagálna / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A hatósági vizsgálatok még tartanak, de tisztviselők szerint Oroszország felelős a közelmúltban történt többtucatnyi légtérbe való behatolásért és észlelésért Ukrajna európai szövetségeseinek légterében. „Putyin nagyon, nagyon jól ismeri Németországot” – mondta Pistorius az orosz elnökről.  „Nem szabad beleesnünk Putyin eszkalációs csapdájába” – tette hozzá. „Ha lelőnénk (a NATO-szövetségesek – a szerk.) egy repülőgépet, ő azt állítaná, hogy a légtér megsértése csak pilótahiba volt, és mi lelőttünk egy ártatlan embert” – mondta a Handelsblattnak a Reuters cikke szerint. 

Lépéskényszerben a NATO: orosz drónok és vadászgépek is légteret sértettek

Szeptember 10-én megtörtént az első eset, hogy NATO-gépek, egy NATO-ország légterében orosz drónokat lőjenek ki. Emellett – ugyan a környező országok időnként valóban beszámoltak arról, hogy orosz drónok beléptek a légterükbe –, ilyen nagymértékű légtérsértésre eddig nem volt példa. 

Ukrajna külügyminisztere, Andrij Sibiga az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülésén később arról beszélt, hogy Oroszország szándékosan fokozza a feszültséget, hogy saját szabályait erőltesse Európára. Mint mondta, a lengyelországi dróntámadások és az észt légtér megsértése ugyanannak a stratégiának a része, és a politikai nyilatkozatok önmagukban csak bátorítják az agressziót – írta az eurointegration.com. A miniszter szavai szerint a „fenyegetést nem lehet percekig kísérni, hanem semlegesíteni kell”. Ezért egy összehangolt európai légvédelmi rendszer létrehozását sürgette, amelyhez Ukrajna saját tapasztalatait is kész megosztani.

Az eset, amely a figyelmet kiváltotta, az volt, hogy orosz vadászgépek tizenkét percen keresztül sértették meg Észtország légterét a Finn-öböl felett. A NATO elfogta a repülőgépeket, de Tallinn külügyminisztere figyelmeztetett: Európa „közelebb van a konfliktushoz, mint bármikor az elmúlt években”. A brit külügyminiszter hozzátette, hogy a szövetség készen áll válaszolni a jövőbeli légtérsértésekre. Sibiga figyelmeztetése illeszkedik az ukrán narratívába: Moszkva a hibrid eszközöktől a katonai provokációig építi fel eszkalációs lépéseit, amelyeknek csak egységes, határozott katonai válasz szabhat gátat. 

Putyinnak ebből értenie kell: a lengyelek lőni fognak, Tusk nagyon veszélyes ígéretet tett

A feszültség az ENSZ Biztonsági Tanácsa előtt is napirenden van, miközben egyre több jel utal arra, hogy Moszkva szándékosan teszteli a NATO határait. Donald Tusk lengyel miniszterelnök egyértelművé tette, hogy Varsó nem fog habozni, ha újabb engedély nélküli orosz gépek lépik át az ország légterét

6 perc
Németország

Felvázolták a németek, mi történne, ha a NATO lelőne egy orosz gépet – jobb, ha idáig nem jutunk el

Vlagyimir Putyin orosz elnöknek megvannak az eszközei arra az esetre, ha a NATO az orosz vadászgépek lelövésével reagálna egy esetleges légtérsértésre.
9 perc
amerikai fogyasztó

Vannak olyan mutatók, amiket nem használnak az elemzők, de érzékeltetik a rideg valóságot a gazdaságról

Egyre jobban fogy a recessziós menü, érdemes a hagyományos megközelítésen túl is vizsgálódni. Például hogy milyen ételt vesznek az emberek. Erre is jó a hot dog.
8 perc
áramtermelés

Annyi áramot visz el a mesterséges intelligencia, hogy már turbinákból is komoly hiány van – az erőművek „szívére” akár éveken át kell várni

A gázturbinák iránti igény a gyártókat is meglepte, sokszor évekig kell várni, hogy azok megérkezzenek.

