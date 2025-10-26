Rablás a Louvre-ban: a szakértők lesújtó hírt közöltek az ellopott ékszerekről

Szombat este a francia rendőrség elfogta a Louvre kirablásának feltételezett elkövetőit. A tolvajok épp elhagyni készültek Franciaországot, egyikük Maliba, a másik tettes pedig Algériába tervezett menekülni. Az ékszereket azonban még mindig nem találták meg.

Rablás a Louvre-ban: szakértők szerint ez lehet most az ékszerekkel / Fotó: Carine Schmitt / Hans Lucas / AFP

Rablás a Louvre-ban: aggódnak a szakértők

A francia rendőrség kétségbeesetten próbálja visszaszerezni a Louvre-ból elrabolt, felbecsülhetetlen értékű ékszereket, de a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy már túl késő lehet a megmentésükhöz – írja a BBC. Hozzáteszik, a szakértők attól tartanak, hogy az ékszerek már több száz darabra törhettek.

Az aranyat és az ezüstöt meg lehet olvasztani, a drágaköveket pedig kisebb kövekre lehet aprítani, amelyeket gyakorlatilag lehetetlen lesz visszakövetni a rablásig

– magyarázta Arthur Brand holland műtárgynyomozó a BBC-nek. Más szakértők szerint nagy a valószínűsége, hogy a darabokat értékük töredékéért adják el, ráadásul kicsempészik őket Franciaországból.

Ezt lehet eddig tudni az elkövetőkről

A két bűnözőt szombat este tartóztatták le. Az egyiket Roissy-ban, miközben egy Algériába tartó járatra készült felszállni. Ezzel egy időben a párizsi igazságügyi rendőrség egy második személyt is letartóztatott Párizs Seine-Saint-Denis nevű külvárosában, aki pedig Maliba menekült volna.

A két férfi elfogásához térfigyelő kamerák felvételei, telefonhívások és DNS-elemzés is hozzájárult.

A rablást követően közel 150 DNS-, papilláris és egyéb nyommintát vettek a helyszínen – részletezte Laure Beccuau párizsi ügyész október 23-án, csütörtökön.

A Le Mone közben azt írta, hogy a harminc év körüli férfiakat ismerték a rendőrségen kisebb lopások miatt, őrizetük szervezett bűnözés és bűnszervezetben való részvétel miatt legfeljebb 96 óráig tarthat.

Közel 90 millió euró értékű ékszert loptak el

Pontosan egy hete, október 19-én vasárnap reggel történt a rablás, nem sokkal a nyitás után: fegyveres tolvajok törtek be az épületbe, akik láncfűrészek segítségével több vitrint is feltörtek, ahonnan nagy értékű ékszereket loptak el. A betörés összesen hét-nyolc percig tartott. Az akció következtében a világ leglátogatottabb múzeuma egész vasárnapra bezárt.