Rendkívüli: nyolc magyar halottja van egy kenyai repülőgép-balesetnek – megszólalt Orbán Viktor

Külföldi turistákat szállító kisrepülőgép zuhant le kedd reggel Kenya partvidékén, Kwale megyében. A hatóságok szerint félő, hogy a fedélzeten tartózkodó 12 ember közül senki sem élte túl a katasztrófát. A járatot üzemeltető Mombasa Air Safari közleménye szerint nyolc magyar halt meg a légikatasztrófában.

Orbán Viktor a közösségi oldalán azt írta a baleset után: „Micsoda tragédia! Őszinte részvétünk a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt magyarok családjainak.” A kormányfő tájékoztatott róla, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter felvette a kapcsolatot a kenyai hatóságokkal, a Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársai mindenben segítik az érintett családokat.

A Cessna Caravan típusú repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, de a felszállás után röviddel – a repülőtértől mintegy 40 kilométerre, egy erdős területen – lezuhant és kigyulladt. A kenyai polgári légi közlekedési hatóság közölte, hogy a repülő fedélzetén 12 ember volt, és vizsgálatot indítottak a baleset okainak feltárására. Stephen Orinde, Kwale megye biztosa elmondta, hogy az utasok mind külföldi turisták voltak, nemzetiségüket pedig később fogják közölni.

A hatóságok tájékoztatása szerint a repülőgép néhány perccel a felszállás után a földnek csapódott, majd lángba borult, a helyszínen csak kiégett roncsokat találtak. Szemtanúi beszámolók szerint a helyszínen egy óriási robbanás hallatszott, és a repülőhöz érve már csak felismerhetetlenségig megégett emberi maradványokat találtak.

A járatot üzemeltető Mombasa Air Safari közölte, hogy együttműködik a polgári légi közlekedési hatósággal, és a balesetről szóló friss információkat a hatóságon keresztül fogják közzétenni. A Maasai Mara nemzeti park népszerű turisztikai célpont, ahol minden évben megfigyelhető a tanzániai Serengeti nemzeti parkból elinduló gnúk vándorlása.