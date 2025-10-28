Deviza
EUR/HUF388.35 -0.08% USD/HUF333.78 +0.03% GBP/HUF442.67 -0.53% CHF/HUF419.29 -0.13% PLN/HUF91.68 -0.13% RON/HUF76.39 -0.11% CZK/HUF15.96 -0.15% EUR/HUF388.35 -0.08% USD/HUF333.78 +0.03% GBP/HUF442.67 -0.53% CHF/HUF419.29 -0.13% PLN/HUF91.68 -0.13% RON/HUF76.39 -0.11% CZK/HUF15.96 -0.15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,635.91 +1.25% MTELEKOM1,794 +0.78% MOL2,920 +3.56% OTP31,520 +0.89% RICHTER10,490 +0.48% OPUS574 +0.87% ANY7,200 +1.11% AUTOWALLIS159 -0.63% WABERERS4,980 -0.4% BUMIX9,988.31 +0.05% CETOP3,624.71 +0.56% CETOP NTR2,285.8 +0.87% BUX106,635.91 +1.25% MTELEKOM1,794 +0.78% MOL2,920 +3.56% OTP31,520 +0.89% RICHTER10,490 +0.48% OPUS574 +0.87% ANY7,200 +1.11% AUTOWALLIS159 -0.63% WABERERS4,980 -0.4% BUMIX9,988.31 +0.05% CETOP3,624.71 +0.56% CETOP NTR2,285.8 +0.87%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
repülőgép-katasztrófa
kenya
tragédia

Rendkívüli: nyolc magyar halottja van egy kenyai repülőgép-balesetnek – megszólalt Orbán Viktor

Külföldi turistákat szállító kisrepülőgép zuhant le kedd reggel Kenya partvidékén, Kwale megyében. A hatóságok szerint félő, hogy a fedélzeten tartózkodó 12 ember közül senki sem élte túl a katasztrófát. A járatot üzemeltető Mombasa Air Safari közleménye szerint nyolc magyar halt meg a légikatasztrófában. A tragédiára közösségi oldalán reagált Orbán Viktor miniszterelnök.
Németh Tamás
2025.10.28., 12:32

Külföldi turistákat szállító kisrepülőgép zuhant le kedd reggel Kenya partvidékén, Kwale megyében. A hatóságok szerint félő, hogy a fedélzeten tartózkodó 12 ember közül senki sem élte túl a katasztrófát. A járatot üzemeltető Mombasa Air Safari közleménye szerint nyolc magyar halt meg a légikatasztrófában. 

 

Orbán Viktor a közösségi oldalán azt írta a baleset után: „Micsoda tragédia! Őszinte részvétünk a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt magyarok családjainak.” A kormányfő tájékoztatott róla, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter felvette a kapcsolatot a kenyai hatóságokkal, a Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársai mindenben segítik az érintett családokat.

 

A Cessna Caravan típusú repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, de a felszállás után röviddel – a repülőtértől mintegy 40 kilométerre, egy erdős területen – lezuhant és kigyulladt. A kenyai polgári légi közlekedési hatóság közölte, hogy a repülő fedélzetén 12 ember volt, és vizsgálatot indítottak a baleset okainak feltárására. Stephen Orinde, Kwale megye biztosa elmondta, hogy az utasok mind külföldi turisták voltak, nemzetiségüket pedig később fogják közölni.

A hatóságok tájékoztatása szerint a repülőgép néhány perccel a felszállás után a földnek csapódott, majd lángba borult, a helyszínen csak kiégett roncsokat találtak. Szemtanúi beszámolók szerint a helyszínen egy óriási robbanás hallatszott, és a repülőhöz érve már csak felismerhetetlenségig megégett emberi maradványokat találtak. 

 

A járatot üzemeltető Mombasa Air Safari közölte, hogy együttműködik a polgári légi közlekedési hatósággal, és a balesetről szóló friss információkat a hatóságon keresztül fogják közzétenni. A Maasai Mara nemzeti park népszerű turisztikai célpont, ahol minden évben megfigyelhető a tanzániai Serengeti nemzeti parkból elinduló gnúk vándorlása.

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Minszk

Nem csökkent a budapesti békecsúcs esélye – Szijjártó Péter az orosz külügyminiszterrel egyeztetett

Szergej Lavrovval egyeztetett Szijjártó Péter.
3 perc
áram

Utolérni Svédországot: sikerülhet Magyarországnak, de ehhez Paks II. is kell – ezért jobb az atomerőmű, mint a napelem

Ahol az áramtermelés a gázon alapul, nőhet az importfüggés.
4 perc
forint

Devizapiac: bivalyerős a forint a jegybanki döntések előtt, melyek mindent megváltoztathatnak

Összecsúszott a Fed és az EKB kamatdöntő ülése.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu