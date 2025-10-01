Rendkívüli: bezárták az Oktoberfestet, bombariadó van Münchenben – óriási robbanás történt az éjjel

Hangos robbanásokhoz és egy nagyobb tűzhöz vonult ki szerda hajnalban a müncheni rendőrség és tűzoltóság a Lerchenau városrészbe – közölte a rendőrség szóvivője, hozzátéve, hogy az incidensnek egy súlyos sérültje is van, aki később belehalt a sérüléseibe. A tűz és a városban tartott Oktoberfest esetleges kapcsolata miatt a fesztivál szerdán csak délután 5-kor nyitja meg a kapuit.

A tűz és a robbanások miatt az Oktoberfestet is lezárták / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Az egész környéket lezárták a robbanás miatt

A jelentés szerint a tűzoltókat a hajnali órákban riasztották egy lángoló családi házhoz a München északi részén fekvő Lerchenau kerületben. A szóvivő közlése szerint a bevetés során hangos durranások hallatszottak. A ház oltásán a tűzoltók még dolgoznak, miközben a helyszíni fotókon kiégett járműveket is látni. A hatóságok kordonnal zárták le a Lerchenauer Strasse környékét, egy közeli középiskola pedig zárva maradt.

A TZ információi szerint a hatóságok egy levelet is felfedeztek, melyet komolyan kell venni, és mely a kapcsolatot jelenti az Oktoberfest lezárása és a robbanás között. A fesztivál területére jelenleg az ott dolgozók sem léphetnek be.

A rendőrség szerint családi vita állhat a robbanások és a ház felgyújtásának hátterében.

A rendőrségi szóvivő nem erősítette meg a helyi média, köztük a Bild című napilap értesüléseit, miszerint robbanás történt, lövések dördültek, és halálos áldozata is volt az incidensnek. A szóvivő hangsúlyozta, hogy a lakosság nincs veszélyben.

A ZDF információi szerint bombacsapdákat is találtak a tűz helyszínén, ezért a különleges erők is odasiettek, hogy hatástalanítsák a robbanószereket.