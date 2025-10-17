Kitört a frász Ukrajnában: olyan orosz bomba csapódott be 150 kilométerről, amiről nem is gondolták, hogy képes erre – az ukrán légierő azonnal megmagyarázta

Az oroszok áttörést érhettek el a FAB siklóbombák használatában, ami komoly problémákat jelent Ukrajnának. Az ukrán közösségi médiában elterjedt hírek szerint az orosz mérnökök sikerült növelni a hatótávolságukat mintegy 150 kilométerre, ráadásul a bombák sebessége elérte az 500 km/órát. Ez jelentős technológiai fejlődést tükröz, amely komoly kihívást jelent az ukrán légvédelemnek.

Siklóbomba: 150 kilométerről csapódott be, Ukrajna megdöbbent / Fotó: Anadolu via AFP, illusztráció

Az orosz haderő nagy hatékonysággal használja a szárnyas bombákat, amelyek kis, összecsukható szárnyakkal rendelkeznek és a leválás után 50-120 kilométert siklanak a levegőben, amíg elérik célpontjukat. Egy részük a szovjet időkből maradt bombák módosításán alapul: a fél tonna robbanóanyagot szállító bombák szárnyakat és navigációs rendszereket kaptak, ami nagyobb pontosságot tesz lehetővé a hagyományos fegyverekhez képest.

Moszkva a régiek mellett új eszközöket is kifejlesztett, amelyek még precízebbek. A siklóbombák előnye, hogy gyártásuk egyszerűbb és olcsóbb, mint a cirkálórakétáké. Egyes modellek akár 120 kilométeres hatótávolsággal is rendelkezhetnek, és 10 méteres pontossággal képesek célba találni.

🤬 Russia hits Mykolaiv with long-range KAB for the first time: smoke rises from the spot.



The target flew over 150 km, and its speed reached 500 km/h. pic.twitter.com/9pqHMNTg0Y — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) October 16, 2025

A leggyakoribb típusok 50-80 kilométeres hatótávolságúak, de már ez is elegendő ahhoz, hogy az orosz vadászgépek biztonságos távolságra legyenek a fronttól. Az alacsonyan repülő és kis mérete miatt radarral nehezen észlelhető siklóbombák sok fejtörést okoznak az ukrán légvédelemnek, ráadásul a hidegháborúban felhalmozott készletek és a hadiipar felpörgetése miatt Oroszország aligha fog kifogyni belőlük.

Az 150 kilométeres hatóság alapjaiban változtathatja meg a háborút. Kijev szerint jelenleg számoscég aktívan fejleszti a szárnya bombák elleni védelmet, többek között speciális elfogó drónokat.

Az orosz hadsereg ballisztikus rakétákat is bevetett

Az éjjeli orosz légitámadás Ukrajna ellen abban is különbözött a korábbiaktól, hogy a 320 drón mellett 36 rakétát is bevetettek, ezek közül 28 ballisztikus volt. A több mint 200 Sahíd kamikaze drón mellett Oroszország Gerbera típusú drónokat is bevetett, amelyek különösen veszélyesek.