Soros György már készül a végső ütközetre Trump ellen: befagyaszthatják a magyar milliárdos számláit - de még utoljára rengeteg pénzt oszt szét

Washingtonban ismét forr a levegő: Donald Trump új frontot nyitott Soros György és fia, Soros Alex ellen, az igazságügyi minisztérium és az adóhatóság pedig több vizsgálatot is el fog indítani a hálózat alapítványai ellen, amelyek milliárdokkal finanszírozzák a demokratákat.

Soros György évtizedek óta a liberális eszmék legfőbb támogatója, most a Trump-kormány jogi eszközökkel próbálja visszaszorítani ő és a fia, Soros Alex befolyását / Fotó: AFP

A The Wall Street Journal értesülései szerint Washington állítólagos törvénysértések és szélsőséges csoportok támogatása miatt indít vizsgálatokat a Soros-hálózat ellen.

A valós tét azonban politikai – a republikánusok szerint Soros György az ellenzékbe szorult demokraták pénzügyi motorja, és akár a 2026-os félidős választások kimenetelét is befolyásolhatja.

A vizsgálatoknak súlyos pénzügyi és politikai következményei is lehetnek a Soros-hálózat számára: a kormány arra kényszerítheti a pénzintézeteket, hogy befagyasszák a számláikat. Ez óriási pánikot indított el a demokraták között – annak ellenére, hogy az utóbbi években hasonló a taktikákkal próbálták ellehetetleníteni még a legkisebb követővel rendelkező politikai ellenfeleiket is.

A Soros család reakciója nem volt meglepő: „Adják ide az embert, és én majd találok ellene ügyet” – idézett ironikusan Soros Alex egy sztálini mondást, amikor a hírt meghallotta. A Szovjetunió koncepciós pereire utalt ezzel, egy olyan rezsimre, amelynek ideológiájához a Soros-hálózat kellemetlenül közel áll, már csak az általuk kiosztott pénzek felhasználása alapján is.

A 39 éves Soros Alex júniusban vette át apja helyét a Nyílt Társadalom Intézet és a hozzá kapcsolódó politikai akcióbizottság élén. A szervezet idén is 1,4 milliárd dollárt tervez kiosztani különböző társadalmi célokra, az amerikai abortuszjogokat védő Planned Parenthoodtól az afrikai klímaaktivistákig.

Az alapítvány vezetése szerint a vizsgálatok pusztán politikai eszközök, amelyek célja kizárólag a demokraták megfélemlítése. „Nem hagyjuk, hogy elhallgattassanak minket” – mondta Binaifer Nowrojee, a Nyílt Társadalom elnöke.