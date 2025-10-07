Szankciók: korlátozhatják orosz diplomaták utazását az Európai Unión belül

Az Európai Unió új szabályokat vezethet be, hogy korlátozza az orosz diplomaták mozgását a schengeni országok között. Ha életbe lép az intézkedés, akkor az orosz követeknek, konzuloknak előzetesen értesíteniük kell az egyes uniós országokat az utazási terveikről, például az átkelés időpontjáról és a közlekedési eszközök adatairól.

A berlini orosz nagykövetség / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A kötelezettség a családtagokra és az adminisztratív munkatársakra is vonatkozna. Az FT-nek nyilatkozó források szerint az orosz diplomaták korlátozása az Oroszország elleni új szankciós csomag része lehet, de a szabályok bevezetéséhez mind a 27 tagállam egyetértése szükséges.

A bennfentesek a lapnak elmondták, hogy eredetileg az orosz állampolgároknak kiadható turistavízumok betiltását tervezték, de az ötlet ellenállásba ütközött a tagállamok részéről. Az intézkedést azzal indokolják, hogy az EU szerint sok orosz diplomata kémkedik, ami veszélyezteti az érintett országok biztonságát, ezért korlátozni akarják a tevékenységüket.

Az unióban azonban megoszlanak a vélemények a lépés eredményességéről és politikai következményeiről. Moszkva ugyanis válaszul hasonló módon korlátozhatja a nyugati diplomaták mozgását, ráadásul a szabályozás nem fogja érinteni a legtöbb kém tevékenységét.

Készül az új szankciós csomag

Az Európai Unió összesen 18 szankciós csomagot fogadott el a háború kirobbantása után, és készülőben van az újabb, orosz bankokat és energetikai vállalatokat célzó javaslat is. A tervek között szerepel, hogy az EU szigorúbb korlátozásokat vezethet be az orosz olajcégekre, valamint azokra a közvetítőkre és szolgáltatásokra, melyek harmadik országokon keresztül segítik Moszkvát a kőolaj értékesítésében.

Az unió emellett indiai és kínai cégeket is szankcionálhat, amelyek orosz olaj szállításában vagy feldolgozásában vesznek részt. További része a csomagnak az orosz kriptotőzsdék és az árnyéktankerflotta elleni büntetőintézkedések bevezetése, valamint 2027. január 1-jétől betiltanák az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját.