A TEK veheti át a százhalombattai Mol-finomító védelmét: hivatalos levélben kérték fel őket

A Terrorelhárítási Központ is csatlakozhat a magyar energiabiztonságot érintő nyomozáshoz. Október 20-án tűz ütött ki a Mol százhalombattai finomítójában, személyi sérülés nem történt, a hatóságok egyelőre nem zárták ki a terrorcselekmény gyanúját.
VG
2025.10.31., 19:33

Új szintre lépett a Mol százhalombattai finomítójában október 20-án történt tűzeset ügye: a hatóságok kibővíthetik a nyomozásukat, miután közérdekű bejelentés érkezett a létesítmény stratégiai fontossága miatt. A Terrorelhárítási Központ (TEK) bevonása merült fel és akár terrorcselekmény gyanúja is felmerülhetett – írta a Magyar Nemzet.

százhalombattai finomító tek
Október 20-án tűz ütött ki a Mol százhalombattai finomítójában, s bár személyi sérülés nem történt, a hatóságok terrorcselekményre gyanakodnak / Fotó: Hegedüs Róbert

Október 20-án késő este lángra kapott a Mol százhalombattai alapanyag-feldolgozó üzemének egy része. Személyi sérülés nem történt, de az eset azonnal a hatóságok fókuszába került. 

Kezdetben a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság indított nyomozást gondatlan veszélyeztetés gyanújával, ám pénteken a vizsgálatot átvette a Nemzeti Nyomozó Iroda, a magyar FBI.

A legújabb fejlemény, hogy a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István a Belügyminisztériumhoz, az NNI-hez és

a Terrorelhárítási Központhoz is fordult, kérve a létesítmény kiemelt védelmét.

Levelében felhívta a figyelmet: egy stratégiailag fontos üzem működésének megzavarása közvetlen hatással lehet a gazdasági, közegészségügyi és nemzetbiztonsági helyzetre, és bizonyos esetekben terrorcselekménynek minősülhet.

Mi történt a százhalombattai finomítóval?

Az ügy nemzetközi dimenziót is kapott, miután a lengyel külügyminiszter, Radoslaw Sikorski, provokatív kijelentéseket tett a magyar energiaellátás veszélyeztetéséről. Sikorski szavaiból arra lehet következtetni, hogy a térség geopolitikai feszültségei közvetve befolyásolhatják a stratégiai ipari létesítmények biztonságát.

A hatóságok feladata most annak kiderítése, fennáll-e valós nemzetbiztonsági kockázat, és szükség esetén az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Terrorelhárítási Központ bevonásával indulhat meg a nyomozás az esetleges elkövetők felkutatására. A Mol finomítójában történtek így nem csupán ipari balesetként, hanem a kritikus infrastruktúra és a magyar energiabiztonság védelmének kérdéseként is napirenden vannak.

Tűz a Mol százhalombattai finomítójában: újabb fordulat történt, megjelent a magyar FBI – ez nem sok jót jelent

A Nemzeti Nyomozó Iroda vette át a Mol százhalombattai olajfinomítójában történt tűzeset ügyében indított nyomozást, ami az eset súlyosságát és összetettségét jelzi.

