Itt a bizonyíték, ez egy új korszak: hirtelen ellepték a kínai feliratok Magyarország egyik legnagyobb városát – már a dohányboltban is kifüggesztették
Rejtélyes jelek bukkantak fel a szegedi BYD-gyár közelében, ami elsőre akár titkos üzenetnek is tűnhet. A valóság ennél jóval prózaibb – és sokat elárul arról, milyen gyorsan formálja át a kínai autógyár érkezése a helyi mindennapokat írta a – delmagyar.hu.
A szegedi 5-ös főút mentén járva mostanra bárki belefuthat kínai feliratokba, amelyek első pillantásra talányosak, sőt, kicsit idegenül hatnak. A BYD-gyár még el sem készült, de a városban már érzékelhető a hatása: új arcok, új szokások és – új nyelvű táblák.
A környékbeli Prima 5 üzletben és a mellette működő dohányboltban jelentek meg a titokzatos írások.
Elsőre nehéz megérteni őket, hiszen kínaiul szólnak, de kiderült: mindössze praktikus, hétköznapi üzenetekről van szó.
A dohánybolt ajtaján például az áll: egyszerre legfeljebb két vásárló tartózkodhat bent. Nem véletlenül – a bolt apró, a BYD kínai munkásai viszont gyakran csoportosan térnek be, ami kisebb tumultust okozott. A tulajdonos gyorsan megtalálta a megoldást: a Google Fordító segítségével kínai nyelvű figyelmeztetést készített, hogy mindenki értse.
A zöldségespultnál elhelyezett kínai felirat hasonlóan ártatlan: arra kéri a vásárlókat, hogy a kiválasztott termékeket a pultnál mérlegeltessék. Mindez a vásárlást segíti, nem pedig valami titokzatos üzenetet rejt.
Az üzletben mostanra megszokott látvány a kínai munkások jelenléte.
Banán, alma, húsáru – ezek fogynak leggyorsabban a kosarakból. Egy rövid megfigyelés alatt több tucatnyi kínai vásárló fordult meg a boltban, sokan telefonos fordítóval próbálják megfejteni a termékek magyar feliratait. Egy csomag fagyasztott pacal például hosszú percekig okozott tanácstalanságot – végül visszakerült a hűtőbe.
A rejtélyes jelek tehát nem üzenetek, hanem a gazdasági valóság új nyelvi lenyomatai. A szegedi BYD-gyár még nem termel, de máris látszik, hogyan kezd átalakulni a város élete – boltajtóktól a húspultokig. A kínai munkások jelenléte új korszakot hoz Szegedre, ahol a távol-keleti ipar immár nem csak a hírekben, hanem a mindennapi életben is megjelent.
A szegedi BYD-gyár ugródeszka az európai terjeszkedésben
Az autógyártónál eközben nagy változások történnek a további európai beruházási tervekben: bár korábban Törökországban, Manisában építettek volna fel egy jelentős üzemnek, most egyre több jel arra mutat, hogy Spanyolország lehet az új helyszín a harmadik európai gyár számára. Törökországban ugyanis eddig egy kapavágás sem történt, és a tervezett 150 ezer járműves éves kapacitás is bizonytalanná vált.
Eközben Szeged marad a legelőkészítettebb helyszín: a szegedi gyárépítés valóban a legelőrébb tart az európai projektek között. A BYD magyarországi beruházása várhatóan az év végén indulhat el az összeszerelő csarnokkal; a présüzem és a fényezőcsarnok későbbi fázisban csatlakozik majd, de a működés megkezdése már közel van.
Váratlanul meggondolhatta magát a BYD: mégsem ott építheti meg az új európai gyárát, mint mondta – teljesen más helyszín merült fel
Komoly aggodalmak merültek fel Törökországban azután, hogy a Reuters kedden megszellőztette: Spanyolországban építheti fel a harmadik gyárát a BYD. Az eset pikantériája, hogy ugyanez a hírügynökség volt az, amely nyáron azt írta, Szeged helyett a törökországi üzem lehet a fő gyártási központja a kínai vállalatnak. Csakhogy azóta lényegében egy kapavágás sem történt Törökországban.