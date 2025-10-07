Riasztást adott ki a Szerencsejáték Zrt. a magyaroknak: súlyos átverés terjed, senki ne dőljön be – ennek bíróság lesz a vége

A Szerencsejáték Zrt. szerdai közleményében hívta fel a figyelmet arra, hogy a cég nevét és logóját felhasználó, mesterséges intelligencia által készített videó terjed a közösségi oldalakon.
Az összeállítás televíziós tudósításnak álcázva próbálja azt a látszatot kelteni, hogy a Szerencsejáték Zrt. egy alkalmazás letöltését ajánlaná. A videót a Szerencse Klub nevű cég terjeszti, hamisan a társasághoz kötve magát.
Az elmúlt hónapokban egyre gyakoribbak az ilyen visszaélések: a közösségi platformokon megjelenő hirdetések gyakran használják a Szerencsejáték Zrt. logóját, korábbi videóit vagy a cég nevét, megtévesztve a felhasználókat.
A társaság hangsúlyozza, hogy elhatárolódik az ilyen tartalmaktól, a játékosoktól körültekintést kér, és minden jogi eszközt igénybe vesz a visszaélések megszüntetése érdekében.
Fontos kiemelni: a Szerencsejáték Zrt.-hez kizárólag a szerencsejatek.hu, a tippmix.hu, a tippmixpro.hu oldalak, valamint a Tippmixpro, az Okoslotto és a Tippmix Radar alkalmazások tartoznak. Minden más felületen szervezett játék nem a társasághoz kötődik, így azok használata kockázatos lehet.
Ez a helyzet is jól mutatja, milyen gyorsan változik a digitális tér, és mennyire érdemes ébernek maradni a virtuális ajánlatokkal szemben
– írta a Szerencsejáték Zrt.
