Leeresztik a vizet Magyarország legrégebbi halastavából: másodpercenként 1000 liter víz folyik ki - ez most más, mint korábban

Október elején ismét megmozdult a víz Tatán, de most a megszokottól eltérően. Molnár András, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnökségének vezetője a kemma.hu-nak azt mondta, az Öreg-tó üzemrendje egy sok szereplő által megalkotott kompromisszum eredménye.

Nem kényünk-kedvünk szerint változtatjuk a vízszintet, hanem az összes érintett – az önkormányzat, a vízi sportolók, a város, a halászok, a természetvédők, valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park – bevonásával megfogalmazott rend szerint.

Tata:a Vecserei-zsilipen át engedik le a tavat

Ez a szabályozás már közel tizenöt éve működik, és bevált. Csak nagyon ritkán, különleges esetekben térünk el tőle. Mivel

Tatán rendezik meg a Ramsari Városok 2025. évi nemzetközi szakmai találkozóját, hogy minél több madárfajt tudjunk idecsalogatni a konferencia idejére, a télen megszokottnál kissé magasabban tartjuk majd a vízszintet

– hangsúlyozta.

Mindenkivel egyeztettek

A módosítás átmeneti, és a Vadlúd Sokadalom idejéig marad érvényben, így a halászatot végre lehet hajtani a rendezvény előtt és a vízimadaraknak is lesz lehetőségük rátalálni a vízi élőhelyre. Mindezt szigorúan úgy, hogy az ne veszélyeztesse a természetvédelmi szempontokat.

Eddig mintegy négyszáz liter folyt le másodpercenként az öt zsilipen keresztül az Által-érbe az Öreg-tóból. Most, hogy megindul a vízeresztés, már ezer liter másodpercenként. Ezzel az intenzitással

két centiméterrel tudják csökkenteni a tó vízszintjét naponta

– mondta el Molnár András.

Biológiai és turisztikai jelentősége is van az Öreg-tónak

A tó Tata közepén helyezkedik el, háromnegyed részben körülöleli a város, a déli és délnyugati oldalán erdős területek találhatók. A tavat tápláló Által-ér délkeleti irányból folyik be és öt ágon távozik észak felé a városon át.

1977-ben nyilvánították megyei jelentőségű természetvédelmi területté. 1989. március 17. óta a Ramsari egyezmény védelmét élvezi.

A tó kiemelt fontosságú vízi élőhely,

ritka madárfajok a vonulási időszakban tömegesen megtalálhatók a tó környezetében. Rendszeresen 20 000 egyednél is több madár tartózkodik itt.