Tata
Öreg-tó
vízszint

Leeresztik a vizet Magyarország legrégebbi halastavából: másodpercenként 1000 liter víz folyik ki - ez most más, mint korábban

A tatai Öreg-tó vízszintjének őszi csökkentése idén is megkezdődött, ám ezúttal a megszokottnál lassabban eresztik le a tavat.
Andor Attila
2025.10.10, 07:18

Október elején ismét megmozdult a víz Tatán, de most a megszokottól eltérően. Molnár András, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnökségének vezetője a kemma.hu-nak azt mondta, az Öreg-tó üzemrendje egy sok szereplő által megalkotott kompromisszum eredménye. 
Nem kényünk-kedvünk szerint változtatjuk a vízszintet, hanem az összes érintett – az önkormányzat, a vízi sportolók, a város, a halászok, a természetvédők, valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park – bevonásával megfogalmazott rend szerint. 

Tata
Tata:a Vecserei-zsilipen át engedik le a tavat

Ez a szabályozás már közel tizenöt éve működik, és bevált. Csak nagyon ritkán, különleges esetekben térünk el tőle. Mivel

 Tatán rendezik meg a Ramsari Városok 2025. évi nemzetközi szakmai találkozóját, hogy minél több madárfajt tudjunk idecsalogatni a konferencia idejére, a télen megszokottnál kissé magasabban tartjuk majd a vízszintet 

– hangsúlyozta.

Mindenkivel egyeztettek

A módosítás átmeneti, és a Vadlúd Sokadalom idejéig marad érvényben, így a halászatot végre lehet hajtani a rendezvény előtt és a vízimadaraknak is lesz lehetőségük rátalálni a vízi élőhelyre. Mindezt szigorúan úgy, hogy az ne veszélyeztesse a természetvédelmi szempontokat.

Eddig mintegy négyszáz liter folyt le másodpercenként az öt zsilipen keresztül az Által-érbe az Öreg-tóból. Most, hogy megindul a vízeresztés, már ezer liter másodpercenként. Ezzel az intenzitással 

két centiméterrel tudják  csökkenteni a tó vízszintjét naponta 

– mondta el Molnár András.

Biológiai és turisztikai jelentősége is van az Öreg-tónak

A tó Tata közepén helyezkedik el, háromnegyed részben körülöleli a város, a déli és délnyugati oldalán erdős területek találhatók. A tavat tápláló Által-ér délkeleti irányból folyik be és öt ágon távozik észak felé a városon át.
1977-ben nyilvánították megyei jelentőségű természetvédelmi területté. 1989. március 17. óta a Ramsari egyezmény védelmét élvezi. 

A tó kiemelt fontosságú vízi élőhely, 

ritka madárfajok a vonulási időszakban tömegesen megtalálhatók a tó környezetében. Rendszeresen 20 000 egyednél is több madár tartózkodik itt.

A tavon ipari haltenyésztés folyik, novemberben lehalásszák. A nyári időszakban sétahajók üzemelnek rajta, valamint kajak- és evezősklub is használja a tavat. A szörfösöknek és vitorlásoknak is kedvelt helye a tó. Télen korcsolyázásra használják a város felé eső széleit. A partját aszfaltos és murvás út futja körbe, amit sok futó és kerékpáros használ. Nyáron közkedvelt fürdőhely.
 

