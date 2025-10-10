Leeresztik a vizet Magyarország legrégebbi halastavából: másodpercenként 1000 liter víz folyik ki - ez most más, mint korábban

Október elején ismét megmozdult a víz Tatán, de most a megszokottól eltérően. Molnár András, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnökségének vezetője a kemma.hu-nak azt mondta, az Öreg-tó üzemrendje egy sok szereplő által megalkotott kompromisszum eredménye.
Nem kényünk-kedvünk szerint változtatjuk a vízszintet, hanem az összes érintett – az önkormányzat, a vízi sportolók, a város, a halászok, a természetvédők, valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park – bevonásával megfogalmazott rend szerint.
Ez a szabályozás már közel tizenöt éve működik, és bevált. Csak nagyon ritkán, különleges esetekben térünk el tőle. Mivel
Tatán rendezik meg a Ramsari Városok 2025. évi nemzetközi szakmai találkozóját, hogy minél több madárfajt tudjunk idecsalogatni a konferencia idejére, a télen megszokottnál kissé magasabban tartjuk majd a vízszintet
– hangsúlyozta.
A módosítás átmeneti, és a Vadlúd Sokadalom idejéig marad érvényben, így a halászatot végre lehet hajtani a rendezvény előtt és a vízimadaraknak is lesz lehetőségük rátalálni a vízi élőhelyre. Mindezt szigorúan úgy, hogy az ne veszélyeztesse a természetvédelmi szempontokat.
Eddig mintegy négyszáz liter folyt le másodpercenként az öt zsilipen keresztül az Által-érbe az Öreg-tóból. Most, hogy megindul a vízeresztés, már ezer liter másodpercenként. Ezzel az intenzitással
két centiméterrel tudják csökkenteni a tó vízszintjét naponta
– mondta el Molnár András.
A tó Tata közepén helyezkedik el, háromnegyed részben körülöleli a város, a déli és délnyugati oldalán erdős területek találhatók. A tavat tápláló Által-ér délkeleti irányból folyik be és öt ágon távozik észak felé a városon át.
1977-ben nyilvánították megyei jelentőségű természetvédelmi területté. 1989. március 17. óta a Ramsari egyezmény védelmét élvezi.
A tó kiemelt fontosságú vízi élőhely,
ritka madárfajok a vonulási időszakban tömegesen megtalálhatók a tó környezetében. Rendszeresen 20 000 egyednél is több madár tartózkodik itt.
A tavon ipari haltenyésztés folyik, novemberben lehalásszák. A nyári időszakban sétahajók üzemelnek rajta, valamint kajak- és evezősklub is használja a tavat. A szörfösöknek és vitorlásoknak is kedvelt helye a tó. Télen korcsolyázásra használják a város felé eső széleit. A partját aszfaltos és murvás út futja körbe, amit sok futó és kerékpáros használ. Nyáron közkedvelt fürdőhely.
