Alig győzött Babis, Lengyelország máris ráront: a Tusk-kormány területeket követel, kisebb lehet Csehország

368 hektár – ez Csehország területi adóssága Lengyelországgal szemben, amely több mint hat évtizedes megállapodásból ered. A lengyel hatóságok a tárgyalások újraindítását tervezik ebben az ügyben, idézi a "Fakt" weblapot a Business Insider.

Lengyelország jelenlegi területe közel 314 000 négyzetkilométer, de ez nagyobb is lehetne, ha Csehország visszaadná a szóban forgó határ menti területeket. Ez 368 hektárnyi földterületet érint, amelyet az 1950-es években Csehszlovákiának adtak át az úgynevezett határátrendezés részeként .

1958-ban a Lengyel Népköztársaság és Csehszlovákia hatóságai megállapodást írtak alá, amelynek értelmében Lengyelország 1205 hektár földet adott át Csehországnak, cserébe 837 hektárt kapott. A különbözet ​​– 368 hektár – az úgynevezett területi adósság tárgya lett, amely a mai napig rendezetlen.

Volt már napirenden

2015-ben úgy tűnt, hogy az ügy megoldás felé halad. A cseh kormány jóváhagyta a Lengyelországnak átadandó telkek listáját, a lengyel hatóságok pedig elkészítették a határt szabályozó megállapodás tervezetét. Ez magában foglalta a Paczków melletti Biała Woda községben található földeket, valamint a Głuchołazy községben található Bodzanów faluval szomszédos földeket. A tárgyalások azonban hamarosan elakadtak. A csehek azzal érveltek, hogy a földek egy részét vissza kellene adni a cseh egyháznak, ami tovább bonyolította a tárgyalásokat.

A lengyel kormány az elmúlt hónapokban tartózkodott a területi adósság kérdésének kezelésétől, attól tartva, hogy az a cseh választási kampány elemévé válik.

A lengyel külügyminisztérium szerint a szakértői szintű konzultációk folytatását tervezik a szomszédos országunkban tartott parlamenti választások befejezése után. A minisztérium magyarázatot szeretne kapni a cseh féltől a 2015-ös megállapodásokból való kilépés okaival kapcsolatban.

2021-ben már elindultak az egyeztetések, de nem hoztak kézzelfogható eredményeket. Akkoriban csak „kormányközi konzultációkról” beszéltek, amelyek nem vezettek áttöréshez.

