Alig győzött Babis, Lengyelország máris ráront: a Tusk-kormány területeket követel, kisebb lehet Csehország

368 hektár – ez Csehország területi adóssága Lengyelországgal szemben, amely több mint hat évtizedes megállapodásból ered. A lengyel hatóságok a tárgyalások újraindítását tervezik ebben az ügyben, idézi a "Fakt" weblapot a Business Insider.
Lengyelország jelenlegi területe közel 314 000 négyzetkilométer, de ez nagyobb is lehetne, ha Csehország visszaadná a szóban forgó határ menti területeket. Ez 368 hektárnyi földterületet érint, amelyet az 1950-es években Csehszlovákiának adtak át az úgynevezett határátrendezés részeként .
1958-ban a Lengyel Népköztársaság és Csehszlovákia hatóságai megállapodást írtak alá, amelynek értelmében Lengyelország 1205 hektár földet adott át Csehországnak, cserébe 837 hektárt kapott. A különbözet – 368 hektár – az úgynevezett területi adósság tárgya lett, amely a mai napig rendezetlen.
2015-ben úgy tűnt, hogy az ügy megoldás felé halad. A cseh kormány jóváhagyta a Lengyelországnak átadandó telkek listáját, a lengyel hatóságok pedig elkészítették a határt szabályozó megállapodás tervezetét. Ez magában foglalta a Paczków melletti Biała Woda községben található földeket, valamint a Głuchołazy községben található Bodzanów faluval szomszédos földeket. A tárgyalások azonban hamarosan elakadtak. A csehek azzal érveltek, hogy a földek egy részét vissza kellene adni a cseh egyháznak, ami tovább bonyolította a tárgyalásokat.
A lengyel kormány az elmúlt hónapokban tartózkodott a területi adósság kérdésének kezelésétől, attól tartva, hogy az a cseh választási kampány elemévé válik.
A lengyel külügyminisztérium szerint a szakértői szintű konzultációk folytatását tervezik a szomszédos országunkban tartott parlamenti választások befejezése után. A minisztérium magyarázatot szeretne kapni a cseh féltől a 2015-ös megállapodásokból való kilépés okaival kapcsolatban.
2021-ben már elindultak az egyeztetések, de nem hoztak kézzelfogható eredményeket. Akkoriban csak „kormányközi konzultációkról” beszéltek, amelyek nem vezettek áttöréshez.
Orbán Viktor miniszterelnök már gratulált neki a közösségi oldalán. „Győzött az igazság! Andrej Babis meggyőző fölénnyel győzött a cseh parlamenti választásokon. Nagy lépés Csehországnak, jó hír Európának. Gratulálok, Andrej!” – írta a miniszterelnök a közösségi felületén. Babis több mint 1,9 millió vokssal – az előzetes mérések alatt kicsivel – a szavazatok 35,14 százalékát szerezte meg a cseh választásokon szombaton az Andrej Babis vezette, jobbközép ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom.
A Csehországban hagyományosan kétnapos képviselőházi választás pénteken délután kezdődött és szombaton kettőkor fejeződött be.
A választást megzavaró incidensekről, problémákról nem érkeztek jelentések.
A kétnapos parlamenti választás
Az ANO kizárta, hogy koalíciós megállapodást kössön a jelenleg kormányzó pártokkal vagy a liberális Kalózokkal, amelyek tavalyig tagjai voltak a kabinetnek. Ez azt jelenti, hogy a Motorosok pártjára lesz kénytelen támaszkodni, amelyik ellenzi a robbanómotorok kivezetését, amelyet az Európai Unió 2025-ig tervez.
Babis arra építette kampányát, hogy a jelenlegi cseh kormány elárulta a nyugdíjasokat, kiéheztette a közszolgáltatásokat és „tönkretette az emberek életszínvonalát” azzal, hogy öntötte a pénzt Ukrajnába.
