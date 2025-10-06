Deviza
EUR/HUF388.05 -0.04% USD/HUF331.13 -0.1% GBP/HUF445.04 -0.04% CHF/HUF415.97 +0.04% PLN/HUF91.2 -0.07% RON/HUF76.25 -0.08% CZK/HUF16 -0.05% EUR/HUF388.05 -0.04% USD/HUF331.13 -0.1% GBP/HUF445.04 -0.04% CHF/HUF415.97 +0.04% PLN/HUF91.2 -0.07% RON/HUF76.25 -0.08% CZK/HUF16 -0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
határvita
Csehország
Lengyelország

Alig győzött Babis, Lengyelország máris ráront: a Tusk-kormány területeket követel, kisebb lehet Csehország

Lengyelország 368 hektárt akar visszaszerezni Csehországtól. A területi vita most, a csehországi választások után ismét napirendre kerülhet.
Andor Attila
2025.10.06, 06:55

368 hektár – ez Csehország területi adóssága Lengyelországgal szemben, amely több mint hat évtizedes megállapodásból ered. A lengyel hatóságok a tárgyalások újraindítását tervezik ebben az ügyben, idézi a "Fakt" weblapot a Business Insider.

Andrej Babis: a V4-eknek aktívabbnak kellene lenniük a közel-keleti és az ukrajnai konfliktus rendezésének kérdésében Csehország ANO
Andrej Babis, a győztes ANO párt vezetője - kiújulhat a területi vita Lengyelországgal / Fotó: Lukas Kabon / AFP

Lengyelország jelenlegi területe közel 314 000 négyzetkilométer, de ez nagyobb is lehetne, ha Csehország visszaadná a szóban forgó határ menti területeket. Ez 368 hektárnyi földterületet érint, amelyet az 1950-es években Csehszlovákiának adtak át az úgynevezett határátrendezés részeként .

1958-ban a Lengyel Népköztársaság és Csehszlovákia hatóságai megállapodást írtak alá, amelynek értelmében Lengyelország 1205 hektár földet adott át Csehországnak, cserébe 837 hektárt kapott. A különbözet ​​– 368 hektár – az úgynevezett területi adósság tárgya lett, amely a mai napig rendezetlen.

Volt már napirenden

2015-ben úgy tűnt, hogy az ügy megoldás felé halad. A cseh kormány jóváhagyta a Lengyelországnak átadandó telkek listáját, a lengyel hatóságok pedig elkészítették a határt szabályozó megállapodás tervezetét. Ez magában foglalta a Paczków melletti Biała Woda községben található földeket, valamint a Głuchołazy községben található Bodzanów faluval szomszédos földeket. A tárgyalások azonban hamarosan elakadtak. A csehek azzal érveltek, hogy a földek egy részét vissza kellene adni a cseh egyháznak, ami tovább bonyolította a tárgyalásokat.

A lengyel kormány az elmúlt hónapokban tartózkodott a területi adósság kérdésének kezelésétől, attól tartva, hogy az a cseh választási kampány elemévé válik. 

A lengyel külügyminisztérium szerint a szakértői szintű konzultációk folytatását tervezik a szomszédos országunkban tartott parlamenti választások befejezése után. A minisztérium magyarázatot szeretne kapni a cseh féltől a 2015-ös megállapodásokból való kilépés okaival kapcsolatban.
2021-ben már elindultak az egyeztetések, de nem hoztak kézzelfogható eredményeket. Akkoriban csak „kormányközi konzultációkról” beszéltek, amelyek nem vezettek áttöréshez.

Babis tényleg behúzta

Orbán Viktor miniszterelnök már gratulált neki a közösségi oldalán. „Győzött az igazság! Andrej Babis meggyőző fölénnyel győzött a cseh parlamenti választásokon. Nagy lépés Csehországnak, jó hír Európának. Gratulálok, Andrej!” – írta a miniszterelnök a közösségi felületén. Babis több mint 1,9 millió vokssal – az előzetes mérések alatt kicsivel – a szavazatok 35,14 százalékát szerezte meg  a cseh választásokon szombaton az Andrej Babis vezette, jobbközép ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom.

 A Csehországban hagyományosan kétnapos képviselőházi választás pénteken délután kezdődött és szombaton kettőkor fejeződött be. 

A választást megzavaró incidensekről, problémákról nem érkeztek jelentések.

A kétnapos parlamenti választás

  • a gazdaságról, 
  • a bérekről, 
  • a nyugdíjakról 
  • és a jelzálogkölcsönökről 
    szóló népszavazás volt négy inflációval és költségvetési szigorítással terhes év után. Már a voksolás előtt Babis pártja volt a toronymagas esélyes.

Az ANO kizárta, hogy koalíciós megállapodást kössön a jelenleg kormányzó pártokkal vagy a liberális Kalózokkal, amelyek tavalyig tagjai voltak a kabinetnek. Ez azt jelenti, hogy a Motorosok pártjára lesz kénytelen támaszkodni, amelyik ellenzi a robbanómotorok kivezetését, amelyet az Európai Unió 2025-ig tervez.
Babis arra építette kampányát, hogy a jelenlegi cseh kormány elárulta a nyugdíjasokat, kiéheztette a közszolgáltatásokat és „tönkretette az emberek életszínvonalát” azzal, hogy öntötte a pénzt Ukrajnába.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu