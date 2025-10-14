Gyurcsány-fiókára bízná az egészségügyet Magyar Péter –SZDSZ-es ötletek kísértenének ismét

A Tisza-konferencia idején került elő először Túri Péter neve a Tisza Párt holdudvarában. Ismét bebizonyosodott:

nincs új a nap alatt: Magyar Péterék nem újítottak, hanem „régi motorosokat” szednek elő a baloldalról.

Sok szálon kötődik az SZDSZ-hez az Tisza Párt új egészségügyi tanácsadója / Fotó: Marton Monus / REUTERS

A nővéreket Ursulának gúnyoló „szakember” ugyanis a 2010 előtti Gyurcsány-kormányok idején is pozícióban volt, miniszteri biztosként a vasútegészségügyet felügyelte, majd a légi mentők igazgatójaként az új légi mentési koncepciót az ő irányítása alatt dolgozták ki.

Most a mentésért, a sürgősségi ellátásért, a légi mentésért felelős szakértő lett a Tiszánál – írja az Ellenpont.

Leningrádtól Burgenlandig, Kenese érintésével

Túri Péter édesapja üdülőigazgató és katona volt, ő maga pedig

az orvosi egyetemet Leningrádban kezdte.

Egy év után a rendszerváltás közbeszólt, így került először Pécsre – majd Budapestre, a Semmelweis Egyetemre. A politikai szerepvállalás után, 2011-ben az Orbán-kormány eltávolította pozíciójából, ekkor került saját cégeinek élére: a saját tulajdonában álló Trust Air Légiközlekedési Kft. és a TrustAir Aviation Kft.-kkel nemzetközi szakértőként folytatta a munkát. Utóbbi cége az elmúlt öt évben rendre 1 és 1,6 milliárd forint árbevétel között termelt, átlagosan nulla közeli veszteséggel vagy profittal.

A HVG 2021-es portréja szerint szemészorvos felesége ekkor még burgenlandi családi házukból indult mindennap egy osztrák magánrendelőbe. Itt a család Ausztriába költözését azzal magyarázta, hogy mindig Schwechatról indult a gépe, és nem volt kedve ilyenkor mindig éjjel kettőkor kelni.

2007-ben foglalkozott vele és az SZDSZ-es Kóka stábjával részletesebben a jobboldali sajtó: a Heti Válasz írta meg, hogy a Kóka Jánoshoz is köthető, akkori Poszeidon Kft. egyik tulajdonosaként

a 2008-ra számított piaci ár harmadáért jutottak hozzá egy balatonkenesei partszakaszhoz.



„Öngondoskodásra nevelés” jönne

A Tisza szakembere egy 2014-es írásában

a fizetős egészségügy, az ún. co-payment mellett érvel, mely keretek között szerinte az egészségügy igenis működhet üzleti alapon is. Hozzáteszi, hogy meg kell szüntetni az ingyenes ellátást, le kell számolni a „mert ez nekünk jár” káros eszmeiséggel.

Az orvosi béremelés szerinte káros volt, a Weborvoson azt ecseteli, hogy az orvosok bére már összemérhető Ausztriáéval, az egészségügyben dolgozók miatt is „olyan, amilyen” a rendszer. A fentiek alapján logikus következtetés, hogy Túri elvenné az orvosok béremelését.

Egy másik bejegyzésében a nővéreket simán csak leursulázza: „Majd Ursula kb. negyedóránként az ajtót kinyitva bevette az újonnan érkezett várakozók papírját.”